Başaltı müsabakasında ağabey-kardeş finalde güreşti - Son Dakika
Üye Girişi

Başaltı müsabakasında ağabey-kardeş finalde güreşti

24.07.2022 14:20
Başaltı müsabakasında ağabey-kardeş finalde güreşti

KOCAELİ (İHA) – Bu yıl 16. kez düzenlenen Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri'nde ağabey ve kardeşi, rakiplerini yenerek finalde karşı karşıya geldi.

KOCAELİ (İHA) – Bu yıl 16. kez düzenlenen Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri'nde ağabey ve kardeşi, rakiplerini yenerek finalde karşı karşıya geldi. Er meydanından birinci olan ağabey, "Bu sene de boynuz kulağı geçemedi ama potansiyeli var" dedi.

Kartepe Belediyesi 16. Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşlerine 13 kategoride 500 sporcu katıldı. Kendi kategorilerinde rakiplerini yenen Erdal ve Seçkin Duman kardeşler, başaltı müsabakasının finalinde karşı karşıya geldi. Gerçekleşen kıyasıya mücadele sonrasında ağabey Erdal Duman, müsabakadan galip ayrılarak 1'ncilik koltuğuna oturdu. Kıyasıya mücadele eden iki kardeşi tribünler uzun süre alkışladı. Yıllardır er meydanında güreşen kardeşlerden ağabey Erdal Duman, "Kardeşimle güzel bir final oldu. Baya çekişmeliydi. Şu anlık boynuz kulağı geçemedi ama yaşı genç. İleride bizi de geçecektir" dedi.

Aralarında güzel bir rekabet olduğunu ifade eden Seçkin Duman ise, "Evde güreşten başka bir şey konuşmuyoruz" ifadelerini kullandı. Birinci olan ağabey Erdal Duman ile ikinci olan Seçkin Duman kupalarını Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın elinden aldı. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Erdal Duman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başaltı müsabakasında ağabey-kardeş finalde güreşti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:06 İbrahim Tatlıses'den oğlu Ahmet Tatlıses'e gönderme: Aklı yerinde olmayan birisi bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi?
14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Lozan mesajı: Türk azınlığın hakları yok sayılıyor
14:01 Cem Yılmaz lüks aracıyla Bodrum'da kazaya karıştı
13:50 Aydın'da şizofreni gencin kendisini uyardığı için darp ettiği babası yaşamını yitirdi
13:35 Ece Erken tatil paylaşımına gelen yoruma isyan etti: Başınıza gelir yapmayın
13:24 İmajını yenileyen Bülent Ersoy saçlarını turuncuya boyattı
13:18 Doktor, karısının cinsel organında prezervatif olduğunu söyleyince aldatıldığını anladı
13:06 Selen Görgüzel'den 'sünnet derisinden estetik' tepkilerine yanıt: Hasta mısınız?
12:55 Otomobiliyle baraj gölüne uçan astsubayın cansız bedeni 7 metre derinde bulundu
12:34 Çanakkale'deki bu hayrata sosyal medyada yorum yağdı! 1 lirayla çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 14:20:32. #1.13#
SON DAKİKA: Başaltı müsabakasında ağabey-kardeş finalde güreşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement