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Başar: "Erzurum kış sporlarında öncü il" - Son Dakika

Başar: "Erzurum kış sporlarında öncü il"

19.01.2022 14:56
Başar: "Erzurum kış sporlarında öncü il"

'Palandöken Buz Tırmanışı' ve 'Buz Fest' için Erzurum'a gelen Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, "Dadaşlar diyarı kış sporlarında öncü bir il" dedi.

'Palandöken Buz Tırmanışı' ve 'Buz Fest' için Erzurum'a gelen Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, "Dadaşlar diyarı kış sporlarında öncü bir il" dedi.

'Palandöken Buz Tırmanışı' ve 'Buz Fest' için yönetim kurulu üyeleri Sercan Erol ve Cihan Çelik ile birlikte Erzurum'a gelen Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile bir araya geldi.

GSİM'de yapılan zirvede faaliyetler ve projeler masaya yatırıldı. Federasyon Başkanı Ersan Başar, "Erzurum kış sporlarında öncü bir il. Bizde Erzurum'u çok önemsiyoruz. İl Müdürümüz Birdal Öztürk ile birlikte bu kente dağcılık anlamında önemli eserler kazandıracağız dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'de spora yaptıkları yatırım ile verdikleri destekten ötürü teşekkür eden Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, üçüncüsü yapılan 'Palandöken Buz Tırmanışı' ve 'Buz Fest'in' dağcılık sporunun gelişmesi ve daha fazla tanınmasında büyük katkı sağladığını ifade etti. "Erzurum kış sporlarında öncü bir il. Buz tırmanışı anlamında çok büyük tırmanış alanlarımız var. Palandöken Dağı, dağ kayağında da çok önemli bir parkur. Gelecekte burasının uluslararası anlamda çok ses getirecek bir yer olacağını düşünüyorum" dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de, Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar ile yönetimine yaptığı çalışmalar ile Erzurum'a verdikleri organizasyonlar için teşekkür etti.

Ziyarette Erzurum GSİM Spor Hizmetleri Müdürü Güngör Şenses ile Dağcılık İl Temsilcisi Erdal Emeç ile DADAK yöneticileri Mustafa Tekin ile Yıldırım Beyazıt Öztürk de hazır bulundu. Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'e Türk bayrağı motifli çerçeve hediye etti. - ERZURUM

Başar: Erzurum kış sporlarında öncü il

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Türkiye Dağcılık Federasyonu, gençlik, Erzurum, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başar: 'Erzurum kış sporlarında öncü il' - Son Dakika Spor


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