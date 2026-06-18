Başarılı Okula Spor Malzemesi Desteği - Son Dakika
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Başarılı Okula Spor Malzemesi Desteği

Başarılı Okula Spor Malzemesi Desteği
18.06.2026 13:46
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Sivas Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Yıldızeli Kavak Köyü Ortaokulu'na spor malzemesi sağladı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, okul sporlarında lisanslı öğrenci sayısı ve müsabakalara katılım oranlarıyla öne çıkan okulları spor malzemeleriyle desteklemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Yıldızeli Kavak Köyü Zeki-Seyfi Şahin Ortaokulu'na da malzeme desteği sağlandı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, okul sporlarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla başarılı okullara yönelik spor malzemesi desteğini sürdürüyor. Okul Spor Faaliyetleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Bilgi Sistemi üzerinden 2024-2025 eğitim-öğretim yılında çıkarılan lisans sayıları ve müsabakalara katılım oranları değerlendirilerek başarılı bulunan okullara spor malzemesi desteği veriliyor.

Bu kapsamda Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik ile şube müdürleri, Yıldızeli ilçesine bağlı Kavak Köyü'nde bulunan Zeki-Seyfi Şahin Ortaokulu'nu ziyaret ederek okul yönetimine spor malzemelerini teslim etti.

Ziyarette öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelen heyet, okulun sportif faaliyetleri hakkında da bilgi aldı.

Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik, sporun tabana yayılması ve öğrencilerin sportif faaliyetlere teşvik edilmesi amacıyla desteklerin devam edeceğini belirtti. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yıldızeli, Gençlik, Eğitim, Sivas, Spor, Son Dakika

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