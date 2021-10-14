Başarılı voleybolcu Zehra Güneş'ten gündem olacak sözler sözler: Erkek arkadaş kullanmıyorum

Kadın Voleybol Takımımız'ın yıldızları, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın programına konuk oldu. Başarılı voleybolcular, birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı. Zehra Güneş'in aşk hayatıyla ilgili çok fazla yöneltilen soruya verdiği yanıt dikkat çekti.
Zehra Güneş'in 'Bizim Meryem abla ile aramızda 10 yaş var" sözlerine Meryem Boz "Canlı Yayında Bu Söylenir mi?" cevabını verdi. Stüdyoda uzun süre gülüşmeler yaşandı. Bunun üzerine Meryem Boz esprili şekilde "Çıkışta görüşürüz" dedi.
Daha öncesine Ronaldo'ya hayranlığını dile getiren Zehra Güneş, erkek arkadaş konusunda "Erkek arkadaş kullanmıyorum, kariyer odaklıyım." ifadelerini kullandı.
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