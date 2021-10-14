Başarılı voleybolcu Zehra Güneş'ten gündem olacak sözler sözler: Erkek arkadaş kullanmıyorum

Buna da ağlanmaz ki! Cristiano Ronaldo'nun eşine aldığı hediye şaşırttı

Bir dönem Bahçeli'nin avukatlığını da yapan Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi istifa etti

Honda'nın ardından dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden biri daha Türkiye'den çekiliyor

Kadın Voleybol Takımımız'ın yıldızları, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın programına konuk oldu. Başarılı voleybolcular, birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı. Zehra Güneş'in aşk hayatıyla ilgili çok fazla yöneltilen soruya verdiği yanıt dikkat çekti.

"ÇIKIŞTA GÖRÜŞÜRÜZ"

Zehra Güneş'in 'Bizim Meryem abla ile aramızda 10 yaş var" sözlerine Meryem Boz "Canlı Yayında Bu Söylenir mi?" cevabını verdi. Stüdyoda uzun süre gülüşmeler yaşandı. Bunun üzerine Meryem Boz esprili şekilde "Çıkışta görüşürüz" dedi.

"ERKEK ARKADAŞ KULLANMIYORUM"

Daha öncesine Ronaldo'ya hayranlığını dile getiren Zehra Güneş, erkek arkadaş konusunda "Erkek arkadaş kullanmıyorum, kariyer odaklıyım." ifadelerini kullandı.