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Başarılı voleybolcu Zehra Güneş'ten gündem olacak sözler sözler: Erkek arkadaş kullanmıyorum - Son Dakika

Başarılı voleybolcu Zehra Güneş'ten gündem olacak sözler sözler: Erkek arkadaş kullanmıyorum

14.10.2021 15:55

Filenin Sultanları'ndan başarılı voleybolcular Meryem Boz, Hande Baladın ve Zehra Güneş, Candaş Tolga Işık'ın programına konuk oldu. Milli voleybolcular samimi ve net açıklamalar yaptı. Zehra Güneş sürekli "Erkek arkadaşın var mı?" diye yöneltilen sorulara, "Erkek arkadaş kullanmıyorum, ben kariyer odaklıyım" diye cevap verdi.

Kadın Voleybol Takımımız'ın yıldızları, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın programına konuk oldu. Başarılı voleybolcular, birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı. Zehra Güneş'in aşk hayatıyla ilgili çok fazla yöneltilen soruya verdiği yanıt dikkat çekti.

"ÇIKIŞTA GÖRÜŞÜRÜZ"

Zehra Güneş'in 'Bizim Meryem abla ile aramızda 10 yaş var" sözlerine Meryem Boz "Canlı Yayında Bu Söylenir mi?" cevabını verdi. Stüdyoda uzun süre gülüşmeler yaşandı. Bunun üzerine Meryem Boz esprili şekilde "Çıkışta görüşürüz" dedi.

"ERKEK ARKADAŞ KULLANMIYORUM"

Daha öncesine Ronaldo'ya hayranlığını dile getiren Zehra Güneş, erkek arkadaş konusunda "Erkek arkadaş kullanmıyorum, kariyer odaklıyım." ifadelerini kullandı.

Başarılı voleybolcu Zehra Güneş'ten gündem olacak sözler sözler: Erkek arkadaş kullanmıyorum

Candaş Tolga Işık, Zehra Güneş, Meryem Boz, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başarılı voleybolcu Zehra Güneş'ten gündem olacak sözler sözler: Erkek arkadaş kullanmıyorum - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Başarılı voleybolcu Zehra Güneş'ten gündem olacak sözler sözler: Erkek arkadaş kullanmıyorum - Son Dakika
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