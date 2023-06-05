Başarısızlığın bedeli ağır oldu! Leicester City'de Çağlar Söyüncü dahil 7 oyuncu takımdan gönderildi - Son Dakika
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Başarısızlığın bedeli ağır oldu! Leicester City'de Çağlar Söyüncü dahil 7 oyuncu takımdan gönderildi

05.06.2023 21:45

Premier Lig'de küme düşen Leicester City'de yaprak dökümü başladı. İspanyol ekibi Atletico Madrid ile anlaşma sağlayan milli oyuncu Çağlar Söyüncü, Youri Tielemans, Daniel Amartey, Nampalys Mendy, Ryan Bertrand, Ayoze Perez ve Tete ile yollar ayrıldı. Leicester City kulübü, kaptan Jonny Evans'ın yeni sözleşme görüşmelerinin sürdüğünü belirtirken, orta saha oyuncusu Hamza Choudhury'nin sözleşmesini Haziran 2024'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Premier Lig'de küme düşen Leicester City'de yaprak dökümü başladı. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada Çağlar Söyüncü dahil 7 oyuncu ile yollar ayrıldı.

ÇAĞLAR DAHİL 7 İSİM İLE YOLLAR AYRILDI

İspanyol ekibi Atletico Madrid ile anlaşma sağlayan milli oyuncu Çağlar Söyüncü, bu isimler arasında yer aldı. Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Youri Tielemans, Daniel Amartey, Nampalys Mendy, Ryan Bertrand, Ayoze Perez ve Tete ile yollar ayrıldı.

Başarısızlığın bedeli ağır oldu! İngiliz ekibinde milli futbolcumuz dahil 7 oyuncu takımdan gönderildi

CHOUDHURY'NİN SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Leicester City kulübü, kaptan Jonny Evans'ın yeni sözleşme görüşmelerinin sürdüğünü belirtirken, orta saha oyuncusu Hamza Choudhury'nin sözleşmesini Haziran 2024'e kadar uzatıldığını açıkladı.

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Son Dakika Spor Başarısızlığın bedeli ağır oldu! Leicester City'de Çağlar Söyüncü dahil 7 oyuncu takımdan gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başarısızlığın bedeli ağır oldu! Leicester City'de Çağlar Söyüncü dahil 7 oyuncu takımdan gönderildi - Son Dakika
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