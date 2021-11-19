Başbakan yardımcısını tacizle suçlayan sporcudan haber alınamıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Çin'in eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli tarafından cinsel tacize uğradığını iddia ettiği sosyal medya paylaşımından beri kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Peng Shuai'nin nerede ve nasıl olduğuna dair kanıt istedi.

"İPTAL EDERİZ

WTA Başkanı (Kadınlar Tenis Birliği) Steve Simon, eski başbakan yardımcısını suçlayan paylaşımının ardından kendisinden haber alınamayan Peng ortaya çıkmaz ve iddialarla ilgili soruşturma başlatılmazsa, Çin'den on milyonlarca dolarlık turnuvaları geri çekmeye hazır olduklarını söyledi. Serena Williams da şoke olduğunu belirterek "Bu soruşturulmalı ve biz de sessiz kalmamalıyız" dedi.

"UMARIM GÜVENDEDİR"

Kadın tenisinin yıldızı Serena Williams, "Umarım güvendedir ve en kısa zamanda bulunur. Bu soruşturulmalı ve biz de sessiz kalmamalıyız. Bu inanılmaz zor zamanda ona ve ailesine sevgilerimi gönderiyorum" dedi.