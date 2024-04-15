Arda Turan, Barcelona\'da oturduğu evin sahibi ile mahkemelik oldu

Eyüpspor'u tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkaran genç teknik adam Arda Turan'ın başı mahkemelerden kurtulmuyor. Türk futbol tarihinin en kariyerli oyuncuları arasında gösterilen efsane ismin, Barcelona'da oynadığı dönemde oturduğu evin sahibi ile mahkemelik olduğu ortaya çıktı.
Arda Turan'ın futbolculuk döneminde Barcelona'da forma giydiği zamanlarda kullandığı evin sahibi, genç teknik adamın eve zarar verdiği gerekçesiyle şikayette bulundu. Ev sahibi, Turan'ın Barcelona'da otururken kullandığı kiralık evine yaklaşık 230 bin euroluk zarar verdiğini öne sürdü.
İspanyol basınından El Periodico de Espana'da yer alan habere göre Arda'nın ev sahibi, Türk futbolcunun ve çevresinin eve ciddi zararlar verdiğini söyledi. Mahkeme belgelerine dayandırılan haberde, ev sahibinin başlangıçta Arda Turan ile anlaşma sağladığı ancak daha sonra diplomatik usulsüzlükler gerekçesiyle davanın yeniden açıldığı ifade ediliyor. Ev sahibi, evde oluşan zararın bilirkişi tarafından 230 bin euro olarak tespit edildiğini söyledi.
Ev sahibi, Arda Turan'ın evde bulunmadığı zamanlarda arkadaşlarının düzenlediği partilerin evde zarara yol açtığını ve mobilyaların üzerinde sigara yanıklarının olduğunu iddia etti.
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