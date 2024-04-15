Arda Turan, Barcelona'da oturduğu evin sahibi ile mahkemelik oldu - Son Dakika
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Arda Turan, Barcelona'da oturduğu evin sahibi ile mahkemelik oldu

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Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkaran genç teknik adam Arda Turan, Barcelona'da oturduğu evin sahibi ile mahkemelik oldu. Ev sahibi, Turan'ın evde yaklaşık 230 bin euroluk zarar verdiğini öne sürdü. Arda Turan'ın ev sahibi, evde düzenlenen partilerde zarar oluştuğunu ve mobilyalarda sigara yanıkları olduğunu iddia etti.

15.04.2024 14:18  Güncelleme: 14:24
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Eyüpspor'u tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkaran genç teknik adam Arda Turan'ın başı mahkemelerden kurtulmuyor. Türk futbol tarihinin en kariyerli oyuncuları arasında gösterilen efsane ismin, Barcelona'da oynadığı dönemde oturduğu evin sahibi ile mahkemelik olduğu ortaya çıktı.

MAHKEMELİK OLDU

Arda Turan'ın futbolculuk döneminde Barcelona'da forma giydiği zamanlarda kullandığı evin sahibi, genç teknik adamın eve zarar verdiği gerekçesiyle şikayette bulundu. Ev sahibi, Turan'ın Barcelona'da otururken kullandığı kiralık evine yaklaşık 230 bin euroluk zarar verdiğini öne sürdü.

"230 BİN DOLAR ZARAR VERDİ"

İspanyol basınından El Periodico de Espana'da yer alan habere göre Arda'nın ev sahibi, Türk futbolcunun ve çevresinin eve ciddi zararlar verdiğini söyledi. Mahkeme belgelerine dayandırılan haberde, ev sahibinin başlangıçta Arda Turan ile anlaşma sağladığı ancak daha sonra diplomatik usulsüzlükler gerekçesiyle davanın yeniden açıldığı ifade ediliyor. Ev sahibi, evde oluşan zararın bilirkişi tarafından 230 bin euro olarak tespit edildiğini söyledi.

"MOBİLYALARDA SİGARA YANIKLARI VARDI"

Ev sahibi, Arda Turan'ın evde bulunmadığı zamanlarda arkadaşlarının düzenlediği partilerin evde zarara yol açtığını ve mobilyaların üzerinde sigara yanıklarının olduğunu iddia etti.

Arda Turan, Barcelona\'da oturduğu evin sahibi ile mahkemelik oldu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Arda Turan, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan, Barcelona'da oturduğu evin sahibi ile mahkemelik oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • emrah bakansız: her yerde mahkemelik bu nasıl bı model ?? 119 7 Yanıtla
  • Musa Klavuz: 10 tane evim olsa gene 1 tanesini vermem 85 10 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: eee.. şimdiye kadar neden beklemiş? ev sahibi, kiracı evden çıkarken gelip kontrol edecek...fasa fiso haber... 48 24 Yanıtla Mahmut Kartal: Dostum belki medyaya yeni yansıdı. Barcelona 3. Asliye hukuk mahkemesi'nin mübaşiri tanıdık mı ? Sanki hemen haberleri olsun. 64 5
  • Ender Kervancıoğlu: Sosyal medyada kızlara yürüyüp barcelonadaki evine davet ediyordu o zamanlar. İlyas salmanın bir filmde futbolcu olup sonra tepetakla oluyordu ya aynı o hikaye. Boşuna kadro dışı kalmadı. 44 1 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu: Mahkemelerden kurtulamıyormuş bizene adam olsunda kurtulsun 36 3 Yanıtla
  • yıldıray yanık: Ev sahibi öğrenmiş demek Seçil Erzan olayını ve demiş adam 10 milyon dolara boyun bükmüş bende bari bir iki şey kopartayım. Ve eve 230 bin euro zarar verdiğini açıklar. 27 1 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan: Türkiye hariç heryerde ederini bulan adam! Bizdeki kanunlar çalışsa Fatih Terim fonundan güneşi unuttururlar! 12 0 Yanıtla
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