Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, katıldığı basın toplantısında verdiği yanıtla gündem oldu. İspanyol çalıştırıcının bir muhabire yaptığı espri salonda gülüşmelere neden oldu.
Guardiola, taktiksel analiz içeren bir soruyu dikkatle dinledikten sonra gazeteciye dönerek, "Asistanım olmak ister misin?" ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adamın bu çıkışı basın toplantısına damga vurdu. O anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve futbolseverlerin ilgisini çekti.
Basın toplantısına damga vuran olay! Guardiola'nın teklifi gazeteciyi çok şaşırttı
