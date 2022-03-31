Başiskele Belediyespor şampiyonluk kupasını Başkan Özlü'ye getirdi - Son Dakika
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Başiskele Belediyespor şampiyonluk kupasını Başkan Özlü'ye getirdi

31.03.2022 16:19
Başiskele Belediyespor şampiyonluk kupasını Başkan Özlü'ye getirdi

Kocaeli 1. Amatör Küme'den Süper Amatör Lig'e yükselme final maçında Derince Birlikspor'u mağlup ederek şampiyon olan Başiskele Belediyespor, şampiyonluk kupasını Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'ye getirdi.

Kocaeli 1. Amatör Küme'den Süper Amatör Lig'e yükselme final maçında Derince Birlik spor'u mağlup ederek şampiyon olan Başiskele Belediyespor, şampiyonluk kupasını Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'ye getirdi.

Yasin Özlü, Kocaeli 1. Amatör Küme A Grubu'ndan Süper Amatör Lig'e yükselme final maçında Derince Birlikspor'u 2-1 mağlup ederek şampiyon olan Başiskele Belediyespor yönetimini, teknik heyetini ve futbolcularını ağırladı.

Sporcuları ve yönetimini tebrik eden Özlü, "Başiskele Belediyesi olarak ilçemizde bizler sporcu kardeşlerimizin kendisine, arkadaşına, hocalarına, rakibine, hakeme ve taraftarlara saygısı olacak. Bu konuda doğru gelişen bir nesil geliyor. Sadece kazanmak değil, spor ahlakı da bizim için çok önemli. Sizler de bu noktada müsabakalarda buna azami derecede riayet ettiniz. Bu yüzden sizlere ayrıca teşekkür ederim" diye konuştu.

Ziyaret sonunda Başkan Özlü, Başiskele Belediyespor yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcularıyla günün anısına fotoğraf çektirdi ve Süper Amatör Lig'de takıma başarılar diledi. - KOCAELİ

Başiskele Belediyespor şampiyonluk kupasını Başkan Özlü'ye getirdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başiskele Belediyespor şampiyonluk kupasını Başkan Özlü'ye getirdi - Son Dakika


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