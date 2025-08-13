Başiskele\'de Kadınlar İçin Spor Merkezleri Açıldı

Başiskele'de kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları ve sosyalleşmeleri amacıyla ilçenin farklı noktalarında hizmet veren kadın spor merkezleri ilgi görüyor.

Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde faaliyet gösteren merkezler, kadınlara tam donanımlı ve güvenli bir ortamda spor yapma imkanı sunuyor. Uzman spor eğitmenleri eşliğinde hizmet veren tesisler, her yaştan kadının hem bedensel hem de ruhsal açıdan güçlenmesine katkı sağlıyor.

İlçe genelinde Kullar Merkez Mahallesi'ndeki Hayme Hatun, Yuvacık Fatih Mahallesi'ndeki Nene Hatun, Yeniköy Merkez Mahallesi'ndeki Azize Hatun, Altınkent Mahallesi'ndeki Rabia Hatun Kadın Spor Merkezleri ile Vezirçiftliği Semt Konağı'ndaki Kadın Spor Salonu'nda binlerce kadın hizmet alıyor.

Koşu bantları, kondisyon bisikletleri, eliptik bisikletler ve çeşitli kardiyo aletlerinin bulunduğu merkezlerde, kadınlar pilates, step-aerobik ve fitness gibi grup derslerine katılabiliyor veya bireysel antrenman yapabiliyor. - KOCAELİ