Başkan açıkladı! Osimhen'in sözleşmesinde o madde yokmuş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan açıkladı! Osimhen'in sözleşmesinde o madde yokmuş

Başkan açıkladı! Osimhen\'in sözleşmesinde o madde yokmuş
05.03.2026 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmadığını açıklarken, Nijeryalı golcünün performansından övgüyle bahsetti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı ekibin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Özbek, yıldız futbolcunun sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmadığını söyledi.

"METİN OKTAY'DAN SONRA BENİ EN ÇOK HEYECANLANDIRAN SANTRFOR"

Sezon başında rekor bir bonservis bedeliyle kadroya katılan Victor Osimhen'in performansından övgüyle bahseden Dursun Özbek, yıldız golcü için şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'a gelmiş geçmiş santrforlar arasında Metin Oktay'dan sonra beni en çok heyecanlandıran oyuncu Osimhen. Olağanüstü bir futbolcu. Onu her yerde ilgi ve hayranlıkla takip ediyoruz. Maç seçmeden, hatta antrenmanlarda bile maçtaymış gibi yüksek tempoyla mücadele ediyor. Bazen sakatlanacak diye korkuyoruz ama o çok iyi bir profesyonel ve kendisine çok iyi bakıyor."

"SÖZLEŞMESİNDE ÇIKIŞ MADDESİ YOK"

Osimhen'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi olup olmadığıyla ilgili de konuşan Özbek, "Osimhen'in sözleşmesinde çıkış maddesi yok. Son derece başarılı ve Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek bir futbolcu. Transfer edildiğinde bonservis bedelinin yüksek olduğu konuşuldu ama bugün verilen paranın düşük kaldığı ve oyuncunun değerinin çok daha yüksek olduğu düşünülüyor." dedi.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 25 resmi maçta görev aldı. Nijeryalı yıldız bu karşılaşmalarda 17 gol atarken 6 da asist yaparak takımına önemli katkı sağladı.

Victor Osimhen, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan açıkladı! Osimhen'in sözleşmesinde o madde yokmuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 yıl sonra gündem olan görüntü Bunların olacağını nereden bilsinler 28 yıl sonra gündem olan görüntü! Bunların olacağını nereden bilsinler
Galatasaray, UEFA’nın verdiği cezaya itiraz etti Galatasaray, UEFA'nın verdiği cezaya itiraz etti
Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı
Dünya devine büyük şok 3-0 maç kazanıp elendiler Dünya devine büyük şok! 3-0 maç kazanıp elendiler

11:23
İran’a ait bir İHA, Azerbaycan’ın Nahçıvan bölgesine düştü
İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesine düştü
11:06
Avrupa’da uykular kaçtı Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
10:55
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam İşte yeni fiyatlar
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar
10:00
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’den beklenen hamle geldi
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi
09:45
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 11:52:39. #.0.5#
SON DAKİKA: Başkan açıkladı! Osimhen'in sözleşmesinde o madde yokmuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.