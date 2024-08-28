Spor

Başkan adayı Özköse'nin Yeni Malatyaspor'un başarısı için verdiği mücadele 30 yıl önce başladı!

Taha AYHAN - ANKARA, YENİ Malatyaspor Başkan Adayı Ahmet Özköse'nin 30 yıl önceki videosu sosyal medyada gündem oldu. Yeni Malatyaspor'un başarısı için mücadele eden başkan adayı Ahmet Özköse'nin 18 yaşındaki görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü. Görüntülerde Özköse'nin 1995-1996 futbol sezonunda Malatya ekibi problemler yaşarken bir taraftar olarak çaba sarfediyor olması görüntülerde ortaya çıkarken, Ahmet Özköse şimdi ise başkan olarak Sarı-kırmızılı camiaya hizmet vermek istiyor. Mevcut yönetimde yer alan ancak çalışmalardan memnun kalmayan Ahmet Özköse, başkan adaylığını açıklarken, "Malatyaspor'un ve bu renklere gönül veren taraftarların böyle bir sıkıntılı süreç yaşamaya hakkı yok. Bu gün gelinen noktada Malatyaspor'a yazık ediyorlar ve benim birçok Malatyasporlu gibi içim sızlıyor. Malatya'yı gerçek Malatyalılar yönetmeli. Eski şanlı dönemlerimiz gibi olabilmek adına tüm arkadaşlarımla birlikte camiaya söz vererek taşın altına elimizi koyduk" dedi.