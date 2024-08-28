Başkan adayı Özköse'nin Yeni Malatyaspor'un başarısı için verdiği mücadele 30 yıl önce başladı! - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Başkan adayı Özköse'nin Yeni Malatyaspor'un başarısı için verdiği mücadele 30 yıl önce başladı!

Başkan adayı Özköse\'nin Yeni Malatyaspor\'un başarısı için verdiği mücadele 30 yıl önce başladı!

Yeni Malatyaspor Başkan Adayı Ahmet Özköse'nin 30 yıl önceki videosu sosyal medyada gündem oldu. Özköse'nin 1995-1996 futbol sezonunda Malatya ekibi problemler yaşarken bir taraftar olarak çaba sarf ettiği görüntüler büyük ilgi gördü. Şimdi ise başkan olarak Sarı-kırmızılı camiaya hizmet vermek istiyor.

28.08.2024 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan adayı Özköse'nin Yeni Malatyaspor'un başarısı için verdiği mücadele 30 yıl önce başladı!

Taha AYHAN - ANKARA, YENİ Malatyaspor Başkan Adayı Ahmet Özköse'nin 30 yıl önceki videosu sosyal medyada gündem oldu. Yeni Malatyaspor'un başarısı için mücadele eden başkan adayı Ahmet Özköse'nin 18 yaşındaki görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü. Görüntülerde Özköse'nin 1995-1996 futbol sezonunda Malatya ekibi problemler yaşarken bir taraftar olarak çaba sarfediyor olması görüntülerde ortaya çıkarken, Ahmet Özköse şimdi ise başkan olarak Sarı-kırmızılı camiaya hizmet vermek istiyor. Mevcut yönetimde yer alan ancak çalışmalardan memnun kalmayan Ahmet Özköse, başkan adaylığını açıklarken, "Malatyaspor'un ve bu renklere gönül veren taraftarların böyle bir sıkıntılı süreç yaşamaya hakkı yok. Bu gün gelinen noktada Malatyaspor'a yazık ediyorlar ve benim birçok Malatyasporlu gibi içim sızlıyor. Malatya'yı gerçek Malatyalılar yönetmeli. Eski şanlı dönemlerimiz gibi olabilmek adına tüm arkadaşlarımla birlikte camiaya söz vererek taşın altına elimizi koyduk" dedi.

Kaynak: DHA

Yeni Malatyaspor, Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Malatyaspor, Malatya, Malatya, Futbol, Futbol, Spor, Spor, Politika, Politika, Spor, Spor, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan adayı Özköse'nin Yeni Malatyaspor'un başarısı için verdiği mücadele 30 yıl önce başladı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
15:02 Türkiye’nin normalleşmek için Suriye’ye 4 şartı var Türkiye'nin normalleşmek için Suriye'ye 4 şartı var
14:55 Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi
14:35 İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı Gazze’ye gitmek için yola çıktılar İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar
14:17 Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti
23:55 Young Boys’a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Young Boys'a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
22:56 Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi Hakem oralı bile olmadı Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi! Hakem oralı bile olmadı
22:27 Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe’ye gözyaşlarıyla veda etti Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye gözyaşlarıyla veda etti
22:01 50 yıllık binada facia Evinde oturan genç kız, bir anda kendini alt katta buldu 50 yıllık binada facia! Evinde oturan genç kız, bir anda kendini alt katta buldu
21:59 Cezaevinden izinli çıkan adam oğlu tarafından öldürüldü Cezaevinden izinli çıkan adam oğlu tarafından öldürüldü
21:49 İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ameliyat oldu İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ameliyat oldu
21:42 Bu saygısızlığı yapan da ünlü bir isim Cihat Tamer’in acı gününde selfi derdine düştü Bu saygısızlığı yapan da ünlü bir isim! Cihat Tamer'in acı gününde selfi derdine düştü
21:39 Ferdi Kadıoğlu resmen Brighton’da İşte Fenerbahçe’ye kazandırdığı para Ferdi Kadıoğlu resmen Brighton'da! İşte Fenerbahçe'ye kazandırdığı para
21:24 Tekvando Şampiyonası’nda skandal görüntüler Sözde antrenör, 13 yaşındaki sporcusunu tokatladı Tekvando Şampiyonası'nda skandal görüntüler! Sözde antrenör, 13 yaşındaki sporcusunu tokatladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 16:50:10. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan adayı Özköse'nin Yeni Malatyaspor'un başarısı için verdiği mücadele 30 yıl önce başladı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement