Üye Girişi
Başkan Akay: "Mahallelere spor tesisleri yapıyoruz" - Son Dakika

Başkan Akay: "Mahallelere spor tesisleri yapıyoruz"

21.01.2022 08:52
Başkan Akay: "Mahallelere spor tesisleri yapıyoruz"

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, spor tesisi olmayan mahallelere de spor tesisleri yaptıklarını söyledi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, spor tesisi olmayan mahallelere de spor tesisleri yaptıklarını söyledi.

Başkan Akay, Adana Bahçeşehir Spor Kompleksi'nde spor basını ile bir araya geldi. Spor Müdürü Gökhan Üney'in de katıldığı toplantıda Seyhan Belediyespor'un bünyesinde bulunan hem profesyonel, hem de amatör takımların durumları hakkında bilgi verildi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, sahası, spor tesisi olmayan mahallelere de spor tesisleri yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Merkeze bağlı bulunan, daha önce köy statüsünde olan mahallelerimizde sahalar ve havuzlar yapıyoruz. Alt yapılarımıza malzeme desteğimiz her zaman oluyor. Tenis kortlarımız yapılıyor. Ayrıca spor tesisi olmayan mahallelerimize spor tesisleri yapıyoruz" diye konuştu.

Birçok branşta profesyonel takımları olduğunu söyleyen Akay, "Futbolda amatör ligdeyiz. Basketbolda 2. ligde. Atletizmde süper ligdeyiz. Hentbolda 1. ligdeyiz. Erkek ve kadın voleybolda 2. ligdeyiz. Satranç takımımız 1. ligde. Profesyonel tüm takımlarımız alt yapılarda da başarılar alıyor. Bunlar gibi bir çok alanda mücadele ediyoruz. Bireysel sporcularımızda var tabi ki takım sporlarının dışında" dedi.

Seyhan Belediyesi Spor Müdürü Gökhan Üney ise yetiştirici bir kulüp olduklarını ve bunun içinde tüm braşlarda bu amaçla çalıştıklarını ifade ederek, "Belediye takımları bulunduğu şehrin eksik kaldığı branşlarda bölümlerde yarışmacı olabilir. Amatör takımımız bulunduğumuz tesiste çalışıyor. İlle de üst lige çıkmak için bir amacımız yok. Alttaki çocuklarımızı göstermek amacıyla bir vitrin olarak var. Mesela atletizmde Adana'da profesyonel bir takım yok. Bir tek biz varız ve süper ligdeyiz. Biz Kadir Özdemir beyden devraldığımızda çok önemli bir yerde idi. Biz onlara yeni branşlar ekledik. Kapasiteyi artırdık. Hentbolda mesela hedef koyabiliyorum kendime. Adasokağı var bayanlarda başarılı bir şekilde kendi çabalarıyla bir şeyler yapıyorlar. Adana'nın eksik kaldığı bölgelerde yarışmacı olarak mücadele edeceğiz. 22 branşımız var. 37 hocamız mevcut. Hocalarımızın gelişmesinde de çabalarımız var. Zaten bizde geçmişte sporcu olan hocalarımız hepsi lisanslı. Ayrıca daha üst klasmanlıklar için açılan kurslara da gönderiyoruz" ifadesini kullandı.

Toplantıya, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın ve Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Adana Şube Başkanı Mustafa Boz'da katıldı. - ADANA

Başkan Akay: Mahallelere spor tesisleri yapıyoruz
Başkan Akay: Mahallelere spor tesisleri yapıyoruz

YORUMLAR
500

Seyhan Belediyespor, Akif Kemal Akay, Seyhan, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Akay: 'Mahallelere spor tesisleri yapıyoruz' - Son Dakika Spor


İstanbul'da yarıyıl tatilinin başlayacağı saatler belli oldu! Vali Yerlikaya duyurdu İstanbul'da yarıyıl tatilinin başlayacağı saatler belli oldu! Vali Yerlikaya duyurdu         
08:47
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 1 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 1 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı         
08:28
Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı         
18:54
Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı         
18:41
Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu         
16:55
Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak         
16:34
Merkez Bankası'nın kasasında ne kadar döviz rezervi var? İşte o rakam Merkez Bankası'nın kasasında ne kadar döviz rezervi var? İşte o rakam         
15:57
Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü         
15:37
CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir         
15:32
Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler         
14:33
Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz         
14:11
İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı         
14:06
Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı         
12:48
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için net tarih: Mayısta Meclis'te Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için net tarih: Mayısta Meclis'te         
12:14
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:36

Son Dakika Haberleri
08:47 İstanbul'da yarıyıl tatilinin başlayacağı saatler belli oldu! Vali Yerlikaya duyurdu
08:45 Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları
08:27 Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 1 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı
08:24 Haftanın son gününde Dolar ve Euro kaç lira? Merkez'in faiz kararı etkili oldu mu?
08:17 Meteoroloji 21 Ocak raporunu yayımladı! Bu akşam İstanbul'u etkisi altına alacak kar yağışı pazar günü zirve yapacak
08:16 Bugün kar geliyor! Ama en kötüsü pazartesi! İşte gün gün kar durumu
08:08 Tam 10 gün boyunca taksit taksit dolandırıldı! 10 milyon TL'sini kaybetti!
08:03 Cinsel görüntü satan çete operasyonu! Çete mensubu doktorun inanılmaz görüntüleri
07:52 Fiyat etiketlerinde KDV düşüşü yaşanacak! Sadeleşme dertlere derman olacak mı?
07:48 Panik anları! Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, makyajsız görüntülendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 09:00:33. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Akay: "Mahallelere spor tesisleri yapıyoruz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement