Başkan Akçadurak'a sporun enleri ödül töreninde teşekkür - Son Dakika
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Başkan Akçadurak'a sporun enleri ödül töreninde teşekkür

11.10.2022 10:38
Başkan Akçadurak'a sporun enleri ödül töreninde teşekkür

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Sporun Enleri' ödül töreni, Kütahya Gençlik Merkezi'nde düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Sporun Enleri' ödül töreni, Kütahya Gençlik Merkezi'nde düzenlendi.

Ödül töreninde ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden sporcular ile yılın en başarılı sporcuları ödüllendirildi.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri içerisinde 2022 yılı sporun enleri ve başarılı sporcuların ödül töreninde Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a amatör spora ve sporculara verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Kütahya Gençlik Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine; AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Kütahya Protokolü, antrenörler ve sporcular katıldı.

Amatör spor haftasının tüm il ve ilçelerde spora ilgiyi artırmak amacıyla yapıldığını belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; "Spor adına ter döken, bu uğurda emek sarf eden bütün sporcularımız bizim gözbebeğimizdir. Amatör Spor Haftasını İlçemizde çeşitli etkinliklerle kutladık. Gediz Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Spor ile uğraşan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Yapılan törenin ardından çeşitli branşlarda müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Muharrem Akçadurak, gençlik, Kütahya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Akçadurak'a sporun enleri ödül töreninde teşekkür - Son Dakika

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