Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe maçından sonra sarı-lacivertliler karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a tepki göstermiş, TFF ile MHK'yi hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Ali Koç'un daha öncede "Hakem atamalarında olamaz" dediği Metin Tokat, MHK üyeliğinden istifa etti.
TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu'nda Metin Tokat'ın istifası üzerine yeni atamada bulundu. Buna göre Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atandı" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Spor › Başkan Ali Koç'un aylar önce yaptığı çağrı karşılık buldu! Metin Tokat, MHK üyeliğinden ayrıldı - Son Dakika Spor