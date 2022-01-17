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Başkan Altay: "3 bin 500 öğrencimize yüzme öğretiyoruz" - Son Dakika

Başkan Altay: "3 bin 500 öğrencimize yüzme öğretiyoruz"

17.01.2022 15:12
Başkan Altay: "3 bin 500 öğrencimize yüzme öğretiyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Meram ve Karatay'daki 3 bin 500 ilkokul üçüncü sınıf öğrencisine yüzme eğitimi verdiklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Meram ve Karatay'daki 3 bin 500 ilkokul üçüncü sınıf öğrencisine yüzme eğitimi verdiklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında Meram ve Karatay'daki ilkokul 3. sınıf öğrencilerine yüzme eğitimleri veriyor. Yüzme dersinde öğrencilerle bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, program kapsamında ilköğretim üçüncü sınıftaki toplam 3 bin 500 öğrencinin yüzme eğitimi aldığını ifade etti.

"Çok önemli bir farkındalık"

Çocukların servislerle okullarından alınıp havuzlara getirildiğini kaydeden Başkan Altay, "Burada 16 haftalık bir eğitim alıyorlar. Eğitimin sonunda da inşallah yüzmeyi öğrenmiş olacaklar. Böylece Konya'da üçüncü sınıfı bitiren tüm çocuklarımızın yüzmeyi öğrenmiş olmalarını hedefliyoruz. Bize gösterdikleri güvenden dolayı Velilerimize çok teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Koordinasyonu çok iyi bir şekilde sağlıyoruz. Çocuklarımızın eğitim hayatlarına 'yüzme bilmeyen kalmasın' kampanyasıyla çok önemli bir katkı sağlıyoruz. Ayrıca sporun bir alışkanlık olarak hayatlarında bundan sonra da devam etmesi için önemli bir başlangıç oluyor. Denizin olmadığı şehrimizde tüm çocukların yüzme bilmesini de önemli bir farkındalık olarak görüyorum" dedi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 16 hafta sürecek eğitimlerde öğrenciler haftada 4 gün okul ders saatleri içinde yüzme programına katılıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi öğrencilere yüzme ekipmanlarını da hediye ediyor. - KONYA

Başkan Altay: 3 bin 500 öğrencimize yüzme öğretiyoruz
Başkan Altay: 3 bin 500 öğrencimize yüzme öğretiyoruz
Başkan Altay: 3 bin 500 öğrencimize yüzme öğretiyoruz

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Uğur İbrahim Altay, Konya, Altay, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Altay: '3 bin 500 öğrencimize yüzme öğretiyoruz' - Son Dakika Spor


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