Başkan Altay, Türkiye'nin İlk Olimpik Veledromunda Antrenmanlara Eşlik Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Başkan Altay, Türkiye'nin İlk Olimpik Veledromunda Antrenmanlara Eşlik Etti

Başkan Altay, Türkiye\'nin İlk Olimpik Veledromunda Antrenmanlara Eşlik Etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin ilk olimpik veledromundaki antrenmanlarda Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı'na destek verdi. UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'na hazırlanan sporcularla bir araya gelen Altay, Konya'nın spor şehri olma yolunda devam eden çalışmalara dikkat çekti.

13.01.2025 15:54  Güncelleme: 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye spor Bisiklet Takımı'nın Türkiye'nin ilk olimpik veledromundaki antrenmanına eşlik etti.

Başkan Altay, dünyanın en prestijli pist bisikleti organizasyonları arasında yer alan ve 14-16 Mart tarihlerinde Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'na veledromda hazırlanan Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı sporcularını ziyaret etti. Başkan Altay, "Konya önemli bir spor şehri, çünkü bunun için çok önemi spor tesislerine sahip. Şu anda Türkiye'nin ilk olimpik veledromundayız. 2021'deki İslami Dayanışma Oyunları kapsamında yapılan bu veledromu aktif olarak kullanmak için Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak çok yoğun bir çalışma gösteriyoruz. Şu anda arkadaşlarımız antrenman yapıyor. Konya bir bisiklet şehri bisikletin her manada kullanılması için çalışmalarımız kapsamında bisiklet sporunun geliştirilmesi adına bu veledromda yaptığı antrenmana eşlik etmek için buradayız" ifadelerini kullandı.

"Konya'nın sporla ve bisikletle anılması için yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz"

Başkan Altay, UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası için heyecanlı olduklarını ve gençlerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, "Konya bu tür önemli tesislere sahip olduğu için birçok önemli yarışmaya ev sahipliği yapıyor. Mart ayında bisikletle ilgili önemli bir şampiyonayı Türkiye'nin ilk olimpik veledromunda gerçekleştirmiş olacağız. Büyükşehir Belediyemiz adına sevindirici olan şey, şu anda müsabık olmaya hak kazanan Türkiye'deki tek sporcu Büyükşehir Belediyemizin sporcusu. Bu sayının artırılması, yeni çocuklarımızın veledromda bisiklet yarışlarına katılması için çok yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Gençlerimize, antrenörlerimize ve spor kulübümüzün yöneticilerine başarılar diliyorum. İnşallah Konya'nın sporla ve bisikletle anılması için bundan sonra da yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. - KONYA

Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Uğur İbrahim Altay, Yerel Haberler, Etkinlikler, Belediye, Türkiye, Güncel, Altay, konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Altay, Türkiye'nin İlk Olimpik Veledromunda Antrenmanlara Eşlik Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 05:39:48. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Altay, Türkiye'nin İlk Olimpik Veledromunda Antrenmanlara Eşlik Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.