Başkan Asya, karateci Asude Elif\'i evinde ziyaret edip tebrik etti

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'ndeki Karate Kursu'nda almış olduğu eğitimlerle yarışmalara katılan 11 yaşındaki Asude Elif Doğan, başarısıyla elde ettiği derecelerle birçok madalya sahibi oldu.

5 yaşında tanıştığı karate sporuyla Türkiye birinciliği ve üçüncülüğünün yanı sıra çeşitli başarılar elde eden Asude Elif Doğan'ı evinde ziyaret eden Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, lisanslı sporcuyu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Vali Adil Yazar Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Asude Elif ile muhabbet eden Başkan Asya, öneri ve tavsiyelerde bulundu. İlerleyen zamanda başarılı sporcuyu özellikle makamında ağırlamak istediğini söyleyen Başkan Asya, sporcu Asude Elif Doğan ve annesiyle hatıra fotoğrafı çekildikten sonra ziyaretini sonlanırdı.