Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'ndeki Karate Kursu'nda almış olduğu eğitimlerle yarışmalara katılan 11 yaşındaki Asude Elif Doğan, başarısıyla elde ettiği derecelerle birçok madalya sahibi oldu.
5 yaşında tanıştığı karate sporuyla Türkiye birinciliği ve üçüncülüğünün yanı sıra çeşitli başarılar elde eden Asude Elif Doğan'ı evinde ziyaret eden Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, lisanslı sporcuyu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Vali Adil Yazar Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Asude Elif ile muhabbet eden Başkan Asya, öneri ve tavsiyelerde bulundu. İlerleyen zamanda başarılı sporcuyu özellikle makamında ağırlamak istediğini söyleyen Başkan Asya, sporcu Asude Elif Doğan ve annesiyle hatıra fotoğrafı çekildikten sonra ziyaretini sonlanırdı.
Son Dakika › Spor › Başkan Asya, karateci Asude Elif'i evinde ziyaret edip tebrik etti - Son Dakika
Fenerbahçe'nin sahasında Pendikspor'u konuk ettiği maçta sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın mücadelenin hakemine "Hocam dikkatli ol, buradan çıkamazsın" dediği duyuldu. O anlar kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) mart ayı eğitim çalışmaları kapsamında TFF VAR Danışmanı Pawel Gil eşliğinde ve VAR Eğitmeni Mete Kalkavan desteğinde hakemlere ve VAR olarak görev alabilecek hakemlere teorik bilgilendirme ve simülasyon çalışmaları yapıldı.
Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor, sahasında konuk ettiği İzmirspor'u 2-0 mağlup etti. Maç öncesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çiçek takdim edildi. Yakup Karakum ve Alper Önal'ın attığı gollerle Alaçatıspor, galibiyetini aldı ve ligdeki 5. sıradaki yerini korudu. Bir sonraki maçlarını Bilecik 1969 ile deplasmanda oynayacaklar.
Bingöl'ün Genç ilçesinde oynanan BAL ligi karşılamasında bir polis memuru, görme engelli gence maçı anbean anlattı. Polis memuru bu hareketiyle gönülleri fethetti.
Antalya'da düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası sona erdi. İran takım halinde şampiyonluğu elde ederken, dördüncü gün yapılan müsabakalarda madalya kazanan sporcular da belli oldu.
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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftası tamamlandı. Rize Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento: 24-34, Köyceğiz Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor: 32-31, Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 38-29, Spor Toto-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 34-31, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor: 31-26 skorlarıyla sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı Pendikspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle noktaladı.
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