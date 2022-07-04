Başkan Ataç, "Sporun ve sporcunun yanındayız" - Son Dakika
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Başkan Ataç, "Sporun ve sporcunun yanındayız"

04.07.2022 12:24
Başkan Ataç, "Sporun ve sporcunun yanındayız"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Sütlüce Spor Kulübü Onursal Başkanı Soner Güncan ile bir araya gelirken, "Halkımızın spor yapmasında amatör kulüplerimizin yeri büyük, sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Sütlüce Spor Kulübü Onursal Başkanı Soner Güncan ile bir araya gelirken, "Halkımızın spor yapmasında amatör kulüplerimizin yeri büyük, sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın kentte faaliyet gösteren spor kulüpleri ile temasları devam ediyor. Başkan Ataç son olarak Sütlüce Spor Kulübü Onursal Başkanı Soner Güncan ile bir araya geldi. Başkan Ataç'ı makamında ziyaret eden Güncan, kulüp hakkında bilgiler verirken amatör spora destekleri için de Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç da "Halkımızın spor yapmasında da amatör kulüplerimizin çok büyük bir önemi var, bu açıdan desteklenmeniz değerli. Biz de uzun yıllardır olduğu gibi bundan sonra da sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Ataç, 'Sporun ve sporcunun yanındayız' - Son Dakika

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