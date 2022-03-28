Başkan Bakkalcıoğlu, Vitraspor'u yalnız bırakmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Bakkalcıoğlu, Vitraspor'u yalnız bırakmadı

28.03.2022 09:56
Başkan Bakkalcıoğlu, Vitraspor'u yalnız bırakmadı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Vitraspor-Eskişehir Yunusemrespor maçını izledi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Vitraspor- Eskişehir Yunusemrespor maçını izledi.

Bozüyük'te oynanan Bozüyük Vitraspor-Eskişehir Yunusemrespor karşılaşmasını Başkan Yardımcımız Ali Şahinoğlu ile birlikte tribünden izleyen Başkan Bakkalcıoğlu, takıma destek verdi. Karşılama 0-0 beraberlikle sonuçlanırken, maçın ardından Başkan Bakkalcıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bozüyük Vitraspor-Eskişehir Yunusemre Spor maçı için stadımızdaydık. Maç boyunca takımımıza destek veren tüm hemşerilerimize ve taraftar grubumuza teşekkür ediyor Vitrasporumuza başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Başkan Bakkalcıoğlu, Vitraspor'u yalnız bırakmadı
Başkan Bakkalcıoğlu, Vitraspor'u yalnız bırakmadı
Başkan Bakkalcıoğlu, Vitraspor'u yalnız bırakmadı

YORUMLAR
500
Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'ndan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'ndan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret Başkan Bakkalcıoğlu'dan Göynüceklilere ziyaret Başkan Bakkalcıoğlu'dan Göynüceklilere ziyaret

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Eskişehir, Bozüyük, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Bakkalcıoğlu, Vitraspor'u yalnız bırakmadı - Son Dakika


Son Dakika
09:58 Zelenski, Türkiye'deki müzakereye saatler kala Rusya'nın 3 talebine onay verdi!
09:53 Oscar'da Kourtney Kardashian ve Travis Barker öpüştü!
09:40 Ünlü anketçi Murat Gezici: Seçimin kaderini kadınlar belirleyecek
09:36 Survivor'a katılan Sergen Yalçın Acun Ilıcalı ile şov yaptı!
09:34 Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rus halkı internette en fazla hangi terimi aradı?
09:25 Oscar Töreni'nde Chris Rock'a tokat atan Will Smith, özür diledi!
09:20 Beşiktaşlı Larin, Kanada'yı Dünya Kupası'na götürdü!
09:11 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:21 Nişan fotoğraflarını ilk kez yayınladılar! Mehmet Dinçerler ve Hadise'nin mutlu günleri böyleymiş
08:12 Oscar Töreni'nde Will Smith komedyeni yumrukladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 10:06:28. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Bakkalcıoğlu, Vitraspor'u yalnız bırakmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement