Başkan Böcek 17'nci Antalya Maratonu'na katıldı - Son Dakika
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Başkan Böcek 17'nci Antalya Maratonu'na katıldı

06.03.2022 15:47
Başkan Böcek 17'nci Antalya Maratonu'na katıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17. Antalya Maratonu'nun (RUNTALYA) startını vererek, halk koşuna katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17. Antalya Maratonu'nun (RUNTALYA) startını vererek, halk koşuna katıldı.

17. Antalya Maratonu 20'yi aşkın ülkeden bin 200'ü yabancı, yaklaşık 8 bin 500 sporcunun katılımıyla yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayan yarışların startını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile birlikte verdi. Başkan Böcek, maraton kapsamında gerçekleştirilen halk koşusuna da katılarak, heyecana ortak oldu.

"Ödül verdi"

Bazı yarışmacılar ellerindeki pankartlarda "Savaşa hayır" mesajları verdi. Maratonda tekerlekli sandalye engelliler, 10 bin metre, 21 bin metre, 42 bin metre yarışları gerçekleştirildi. Koşuların ardından yine aynı alanda ödül töreni düzenlendi. Dereceye girenlere ödülleri Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in katıldığı törenle verildi. Erkekler 42 bin metrede birinci olan Üzeyir Söylemez, ikinci olan Mestan Turhan ve üçüncü olan Valeriy Peremitin ödüllerini Başkan Böcek'in elinden aldı.

Hem Antalya'nın kurtuluşunun kutlandığı hem de 17'nci Antalya Maratonu koşusunun gerçekleştirildiği çok özel bir gün yaşandığını ifade eden Başkan Muhittin Böcek, "Ata'mızın dünyanın en güzel yeri olarak nitelendirdiği Antalya'ya gelişinin 92. yılını kutluyoruz. Ata'mızı silah arkadaşlarını, gazi ve şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyorum. Bu güzel günde bin 200'ü yabancı, 8 bin 500 sporcunun katılımıyla maratonumuzu koşumuzu da gerçekleştirdik" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ayrıca Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 92'nci yılı nedeniyle Atatürkçü Düşünce Derneği ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. - ANTALYA

Başkan Böcek 17'nci Antalya Maratonu'na katıldı
Başkan Böcek 17'nci Antalya Maratonu'na katıldı
Başkan Böcek 17'nci Antalya Maratonu'na katıldı

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Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 92. yıldönümü törenle kutlandı Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 92. yıldönümü törenle kutlandı Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 92'nci yıl dönümü kutlandı Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 92'nci yıl dönümü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Muhittin Böcek, Antalya, AKM, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Böcek 17'nci Antalya Maratonu'na katıldı - Son Dakika


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