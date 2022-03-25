Başkan Bozdoğan, şampiyon sporcularla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Bozdoğan, şampiyon sporcularla bir araya geldi

25.03.2022 15:19
Başkan Bozdoğan, şampiyon sporcularla bir araya geldi

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mersin, Türkiye ve dünya şampiyonalarında şampiyon olmuş ve derece yapmış Tarsus Belediyespor sporcularıyla bir araya geldi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mersin, Türkiye ve dünya şampiyonalarında şampiyon olmuş ve derece yapmış Tarsus Belediye spor sporcularıyla bir araya geldi.

Tarsus Belediyespor yönetim kurulu, hocalar, şampiyonlar ve derece alan sporcuları Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan makamında ağırladı.Her zaman spor ve sporcunun yanında olduklarını anımsatan Başkan Bozdoğan, Tarsus'un sadece tarih, kültür ve sanatla değil sporla da gündeme gelmesini istediklerini kaydetti.

Bir arada oldukları sporcuların sadece kentte değil ülke ve dünyada çok önemli başarılara imza attığına dikkat çeken Bozdoğan," Onlar Tarsus'un gururudur ve onlar sayesinde Tarsus artık şampiyonluklarıyla da anılan bir şehir haline geldi. Onları yürekten kutluyorum ve daha da başarılı olacaklarına inanıyorum" dedi.

Genç sporcuların başarılarının kamuoyuyla paylaşılmasının onların başarısını arttıracağını ifade eden Bozdoğan, "Tarsus Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Ankara Spor Salonunda oynanan maçta Rize Belediyesi Kadın Basketbol Takımını 70-53'lük skorla mağlup ederek Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi grubunu şampiyon olarak tamamladı. Ayrıca Tarsus Belediyesi genç kızlar voleybol takımımız Mersin'i bölgeler arası şampiyonada temsil etmeye hak kazanmıştır. Milli sporumuz olan güreş dalında 4-7 Mart'ta Yozgat'ta yapılan U17 Grekoromen Türkiye Şampiyonasında 51 kilogramda Veli Kaan Seymen, 65 kilogramda Batuhan Çakmak Türkiye şampiyonu olmuştur. Ayrıca Türkiye boks şampiyonasında Abuzer Topaloğlu 91 kilogramda Türkiye şampiyonu olmuştur. Dünya çapındaki başarılardan bahsedecek olursak Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde yapılan U23 Avrupa Şampiyonasında Tarsuslu İsmet Çiftçi 74 kilogramda Ermenistanlı Menua Yarınekyan'ı 3-1 skorla yenip Avrupa üçüncüsü olmuştur. Yine farklı olarak 5-16 şubat 2022 tarihleri arasında Antalya Kemer Türkiye Wushu Şampiyonasında Ahmet Can Polat Türkiye birincisi olmuştur. 13-21 şubat 2022 İstanbul Avrupa Muaythai Şampiyonasında Hümeyra Kara Muaythai Avrupa ikincisi olmuştur. Şampiyon olan ve derece yapan tüm sporcuların olduğu listeyi de detaylı olarak kamuoyuna sunacağımız bu gençlerimiz Tarsus'un gururudur ve gururu olmaya da devam edecektir. Onların daha da başarılı olması için gereken tüm desteği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN

Başkan Bozdoğan, şampiyon sporcularla bir araya geldi

YORUMLAR
500
THY uçaklarında milli maç heyecanı yaşandı THY uçaklarında milli maç heyecanı yaşandı Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da yapılacak Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da yapılacak

Haluk Bozdoğan, Şampiyon, Türkiye, Tarsus, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Bozdoğan, şampiyon sporcularla bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
15:23 YKS'ye 3 milyonun üzerinde başvuru yapıldı: Aday sayısı yaklaşık yüzde 25 arttı
15:19 Bir linke tıkladı, hayatı değişti: Kendisini Silivri Cezaevi'nde buldu, hem de IŞİD koğuşunda!
15:10 Rusya'nın eski Devlet Başkanı Medyedev: Rus halkının dörtte üçü Ukrayna operasyonunu destekliyor!
14:53 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batılılar Rusya'ya topyekun savaş ilan etti, amaçları bizi boğmak!
14:52 Ünlü şarkıcı Rober Hatemo'nun babası yaşamını yitirdi
14:49 Roman Abramovich kesenin ağzını açtı! Göztepe pazarlığında konuşulan rakam çok astronomik!
14:43 Ekrem İmamoğlu, suikast mektubu hakkında konuştu: Belediyeye 80 müfettiş gönderenleri bu konuya ilgi göstermeye davet ediyorum
14:36 Görüntüler Mariupol'de vurulan bir sığınaktan! İnsanlar korku içinde sonlarını bekliyor
14:25 Erdoğan'dan İsrail'le enerji işbirliği çıkışı: "Bu da nereden çıktı?" diyeceksiniz
14:19 Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Kadro dışı bırakılan Mesut Özil'den ilk açıklama: Haberim yoktu, antrenmana gelme dediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 15:29:57. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Bozdoğan, şampiyon sporcularla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement