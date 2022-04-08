Başkan Büyükakın'dan izcilere destek - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Büyükakın'dan izcilere destek

08.04.2022 11:11
Başkan Büyükakın'dan izcilere destek

Kocaeli'deki izci kulüpleriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yapacakları etkinliklerde destek vereceklerini söyledi.

Kocaeli'deki izci kulüpleriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yapacakları etkinliklerde destek vereceklerini söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü İzcilik ve Doğa Sporları Birimi'nin organize ettiği iftar yemeği Antikkapı Seka Bahçe Kır Düğün Salonunda yapıldı. Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Yaptığınız faaliyetleri önemsiyorum. Kocaeli'de izciliğin yaygınlaştırılmasını, özellikle gençlerin belli bir disipline bağlanması, disiplini bilen bir nesil yetiştirilmesini çok kıymetli buluyorum. Bu bakımdan Büyükşehir Belediyesinin bütün imkanlarını sizlere seferber etmeye hazır olduğumuzu buradan bir kez daha söylemiş olayım" dedi.

"Bütün faaliyetleri desteklemenin sözünü veriyoruz"

Her çocuğun izcilik deneyimi edinmesinin ülkenin geleceği açısından da önemli olduğunun altını çizen Büyükakın, "İzcilerin sayısının artarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple sizlerden daha fazla gayret bekliyorum. Kocaeli'nin her noktasında, bütün okullarında izcilik faaliyetlerinin organize edilmesini, yaygınlaşmasını istiyorum. Her çocuğumuzun izcilik deneyiminden geçerek, o kültürü anlamasını sağlamak için sizlerden çalışmalarınızı yaygınlaştırmanızı özellikle istiyorum. İzcilik disiplini bu milletin geleceğinin teminatıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak bütün faaliyetleri desteklemenin sözünü veriyoruz. Memleketin milli ve manevi değerlerinin gelecek nesillere aktarılması için izcilerin sayısının artmasını bekliyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Başkan Büyükakın'dan izcilere destek
Başkan Büyükakın'dan izcilere destek

YORUMLAR
500
70 okula basketbol sahası yapılacak 70 okula basketbol sahası yapılacak Büyükşehir masa tenisi sporcusu Türkiye 3'ncüsü oldu Büyükşehir masa tenisi sporcusu Türkiye 3'ncüsü oldu Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Büyükakın'dan izcilere destek - Son Dakika


Son Dakika
11:55 21 bin liralık sahur yemeğini savunan Savcı Sayan'ın paylaştığı faturadaki hata herkesin dikkatini çekti
11:36 Rusya sivillere saldırıya devam ediyor: Kramatorsk tren istasyonunu vurdular, çok sayıda ölü ve yaralı var
11:28 8 Nisan Cuma günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor
11:25 Taciz iddiası sonrası mahalleli tarafından şiddet görüp bıçaklanmıştı! Hayatını kaybeden adamın olay esnasında oruçlu olduğu ortaya çıktı
11:22 Cübbeli Ahmet'ten sert çıkış: Ramazan'da televizyona çıkan hocaları dinlemeyin
11:13 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 46,44 seviyesine çıktı: Dolardaki beklenti ise 16,85 TL
11:12 Ece Erken hesabının bloke edilmesine sosyal medyadan isyan etti: Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş
11:12 8 Nisan'da altının gram fiyatı 916 lira seviyesinde
11:11 Burak Yılmaz ABD yolcusu: Inter Miami ile dolgun ücrete anlaştı
10:12 Et ve Süt Kurumu'nun kapısı telle bağlandı, Kılıçdaroğlu kapıda açıklama yaptı: Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 12:00:20. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Büyükakın'dan izcilere destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement