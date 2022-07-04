Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kayserispor'un antrenmanını izledi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kayserispor'un antrenmanını izledi

04.07.2022 10:53

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yukatel Kayserispor'un Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenmanını takip etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yukatel Kayserispor'un Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenmanını takip etti.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, 5 takımın Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde olmasının, yatırımın doğru olduğunun göstergesi kabul edileceğini belirtti.

Büyükkılıç, kayak merkezinde hizmeti yaz aylarına yayan yaklaşımın kendilerini motive ettiğini ve keyiflendiklerini anlatarak, "Gerek kapalı tesislerimiz gerekse ilave 6 sahamızın yapımı devam ediyor. İnşallah burası yurt dışına kaynaklarımızın aktarılmasını engellemiş olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kayserispor'umuzun da antrenmanını izledik. Kendilerine, değerli hocamıza, başkanımıza ayrıca başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı da Kayseri'de böyle güzel bir tesis olmasının kendilerini gururlandırdığını bildirdi.

Sahalar büyüdükçe ve kapasite arttıkça dünyanın tercih edilen kamp merkezi olacağı görüşünün ağır bastığını aktaran Gözbaşı, "Yabancı takımlarla da görüşüyorum. Her görenin fikri bu yönde. İnşallah faydalı, verimli bir kamp olur. Takımımıza da bu kampta ve sezonda başarılar diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Teknik direktör Çağdaş Atan ise merkezi çok beğendiklerini belirterek, "Erciyes'te güzel bir oluşum var. Aşağıdaki kompleks de en kısa zamanda biterse 1-2 sene içinde buranın yazın Türkiye'nin kamp merkezi olacağını, çok ciddi takımların geleceğini düşünüyorum. O yüzden Kayseri insanının buraya sahip çıkması, burayı ziyaret etmesi gerekiyor. Yatırımlarından dolayı belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Onu burada görmek her zaman güzel." ifadelerini kullandı.

Kayserispor antrenmanını izleyen Büyükkılıç, merkezde incelemelerde bulundu.

YORUMLAR
500
Başkan Büyükkılıç, Kayseri OSB'nin yeni yönetimini ağırladı Başkan Büyükkılıç, Kayseri OSB'nin yeni yönetimini ağırladı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da kulüp başkanı Ahmet Dal oldu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da kulüp başkanı Ahmet Dal oldu
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kayserispor'un antrenmanını izledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:36 Bakan Bilgin'den enflasyon açıklaması: Enflasyon tahminlerimizi zorladı, bu kadar artış beklemiyorduk
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
16:15 Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı
16:01 Rusya, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi Luhansk'ı da ele geçirdi
15:29 TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi
15:19 Fenerbahçe kampında futbolcularla fotoğraf çektirmek isteyen Galatasaray taraftarına Kim Min-jae'den "Hayır" yanıtı! O anlar gündem oldu
15:15 Doğallıktan yana olduğunu her fırsatta dile getiren Tuba Büyüküstün estetikli halde görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 16:54:59. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kayserispor'un antrenmanını izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement