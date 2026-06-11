Kayserispor yönetiminden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret - Son Dakika
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Kayserispor yönetiminden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayserispor yönetiminden Başkan Büyükkılıç\'a ziyaret
11.06.2026 12:37  Güncelleme: 12:39
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor'un yeni başkanı Ali Çamlı, yönetim kurulu ve teknik direktör Atila Gerin'i makamında ağırlayarak yeni sezon için başarı dileklerini iletti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, yeni yönetim kurulu ve Teknik Direktör Atila Gerin'i makamında ağırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun ardından göreve gelen Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, yeni yönetim kurulu üyeleri ve takımın yeni teknik direktörü Atila Gerin'i makamında kabul etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı'nda gerçekleşen ziyarette yeni sezon hazırlıkları, Kayserispor'un hedefleri ve şehirde sporun gelişimine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Sporun ve sporcunun yanında yer alan çalışmalarıyla dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, Kayserispor'un Kayseri'nin en önemli marka değerlerinden biri olduğunu belirterek, "Kayserispor'umuzun Başkanı Ali Çamlı'ya, yönetimimize, teknik direktörümüz Atila Gerin ve ekibine yeni sezonda başarılar diliyorum. Şehrimizin takımı olan Kayserispor'umuzun her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Samimi atmosferde gerçekleşen ve Çamlı'nın Başkan Büyükkılıç'a çiçek takdiminde bulunduğu ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor yönetiminden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret - Son Dakika

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