Başkan Çebi'den, Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, gece saatlerinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden siyah-beyazlı kulübün eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili, "Çok üzüldüğümü bildirmek istiyorum. Kendisiyle bir süre çalışma imkanım oldu. Rahmet diliyorum. Onun sevdiği renkler, takımı burada. Takımımız başarılı olsun diye buralardayız. O hayatta olsaydı, isteyeceği şey takımın başarılı olması olurdu" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Belek turizm merkezindeki bir otelde kamp yapan siyah-beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi, eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun gece saatlerinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Çebi, Mahmutyazıcıoğlu'yla bir süre beraber yöneticilik yaptıklarını ve hayatını kaybetmesine çok üzgün olduklarını belirtti.

"Camia olarak da kendisini minnetle anacağız"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesine sabır dileyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Mekanı cennet olsun. Beşiktaş'ımıza hizmet etti. Yaptığı yöneticilik döneminde hizmetleri var. Camia olarak da kendisini minnetle anacağız, yaptıklarıyla ilgili ve çalışmalarıyla ilgili olarak. Saldırının neden olduğu, niye olduğu bilinmiyor. Sadece çok üzüldüğümü bildirmek istiyorum. Kendisiyle bir süre çalışma imkanım oldu. Rahmet diliyorum. Hayat devam ediyor. Onun sevdiği renkler, takımı burada. Takımımız başarılı olsun diye buralardayız. O hayatta olsaydı, isteyeceği şey takımın başarılı olması olurdu. Nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı. - ANTALYA