Başkan Çerçi Türkiye şampiyonlarını ödüllendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Çerçi Türkiye şampiyonlarını ödüllendirdi

10.04.2022 12:01
Başkan Çerçi Türkiye şampiyonlarını ödüllendirdi

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Antalya'da 9 madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu olan Yunusemre Belediyesporlu wushucuları ödüllendirdi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Antalya'da 9 madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu olan Yunusemre Belediyesporlu wushucuları ödüllendirdi.

Yunusemre Belediyesporlu wushucular, Türkiye Wushu Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Türkiye Wushu Şampiyonasında 8 altın, 1 gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Mavi Beyazlı kulübün şampiyon wushucuları Afra Betül, Muhammet Talha, Muhammet Ömer, Muhammet Ali Çetinkaya kardeşler ile Sümeyye Akbaş'ı makamında ağırlayarak ödüllendirdi. Tüm ekibi kutlayan Başkan Çerçi, Türk sporuna donanımlı gençler yetiştirdiklerini söyledi. Elde edilen başarıların Manisa'yı gururlandırdığını belirten Çerçi, "Antalya'da şehrimizi en iyi şekilde temsil ederek milli takıma seçilen wushucularımızı yürekten kutluyorum. Spora yaptığımız yatırımlarla ulusal ve uluslararası çapta madalyalar elde ediyoruz. Birçok dalda başarı oranının arttığını görmek bizleri mutlu ediyor. Gençlerimizi parlak bir geleceğe taşımak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Ziyarette Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, Asbaşkan Cengiz Şişmanlar ve Ferdi Branşlar Sorumlusu Güliz Onater de yer aldı. - MANİSA

Başkan Çerçi Türkiye şampiyonlarını ödüllendirdi
Başkan Çerçi Türkiye şampiyonlarını ödüllendirdi

YORUMLAR
500
Amerikan gazetesi yazdı: Ruslar akın akın Türkiye'ye geliyor, aynı anda 4 daire satın alıyor! Amaçları vatandaş olmak Amerikan gazetesi yazdı: Ruslar akın akın Türkiye'ye geliyor, aynı anda 4 daire satın alıyor! Amaçları vatandaş olmak Manavgat küllerinden doğuyor, kızılçam tohumları filizlendi Manavgat küllerinden doğuyor, kızılçam tohumları filizlendi

Mehmet Çerçi, Yunusemre, Türkiye, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Çerçi Türkiye şampiyonlarını ödüllendirdi - Son Dakika


Son Dakika
11:58 Marketten bir kasa muz çalan hırsızın rahat tavırları şaşkınlık yarattı
11:56 Aslı Bekiroğlu sevgili kriterlerini sıraladı: Tipten yana derdim yok
11:31 Boşanma aşamasındaki çift arasında "cinsellik" tartışması: İktidarsız olduğunu tüm Seferihisar biliyor
11:07 Takipçilerinin gözünden kaçmadı! Şeyma Subaşı büyük aşkından kalan son izi de sildi
10:43 Savaşarak geçen 46 günden sonra hala istediklerine ulaşamadılar! İşte Rus ordusunun başarısızlığının 9 sebebi
10:40 Savaşın 46. günü: Rus lider Putin general değiştirdi! Yetkiler artık Alexander Dvornikov'da
10:38 Dikkatsiz taksi şoförü, yolcuyu otoyolun ortasında düşürdü!
10:13 Türkiye için önemli proje! 52 il ulaşımda birbirine bağlanacak
09:43 Bakan Akar'dan çarpıcı açıklama: Mayınlar, NATO'ya ait gemilerin Karadeniz'e girmesi için bırakılmış olabilir
09:12 Takipçileri anlam veremedi! Aleyna Tilki kırılan şişenin yanına yatıp poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 12:08:27. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Çerçi Türkiye şampiyonlarını ödüllendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement