Üye Girişi
Başkan Engin Koyun: "İnanıyorum ki 3 puanla şehre döneceğiz" - Son Dakika

Başkan Engin Koyun: "İnanıyorum ki 3 puanla şehre döneceğiz"

16.11.2021 22:42

KOCAELİ (İHA) – Spor Toto 1. Lig 13. hafta maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam eden Kocaelispor'da antrenman öncesi Başkan Engin Koyun'un doğum günü kutlandı.

KOCAELİ (İHA) – Spor Toto 1. Lig 13. hafta maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam eden Kocaelispor'da antrenman öncesi Başkan Engin Koyun'un doğum günü kutlandı.

Antrenmanı izlemeye gelen Başkan Engin Koyun, yeni yaşında en büyük dileğinin Kocaelispor'un hedeflerine ulaşması olduğunu dile getirdi. Kutlamadan dolayı tüm ekibe teşekkür ettiğini söyleyen Koyun, "Bugün baştan aşağı, bayağı güzel hediyeler aldım. Sağ olsun yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, ağabeylerimiz sağ olsunlar. Herhalde 1 yıllık masrafımızı ortadan kaldırdık" diyerek esprili açıklamalarda bulundu.

Sıradaki Bandırmaspor maçının önemini vurgulayan Engin Koyun, "Bursaspor maçı kadar önemli bir maç. Hatta daha önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. İki puanlık fark var, yendiğimiz zaman onların üzerine geçiyoruz. Bandırma maçını önemsiyorum. Biraz önce takımımıza da söyledim. Kesinlikle ve kesinlikle 3 puan için oraya gidiyoruz. 3 puanı da alacağımıza inanıyorum, ümit ediyorum. Biz yönetimsel olarak her şeyi, primleri dahil bu hafta yatıracağız. Futbolcu arkadaşlarımız da bunun bilincindeler. İnanıyorum ki 3 puanla şehre döneceğiz" şeklinde konuştu.

Önceki hafta içi yapılan basın toplantısında mali tabloyla ilgili yapılan açıklamalara tekrar bir açıklık getiren Engin Koyun, "Biz şeffaf olacağımızı söylemiştik. Her kuruşun hesabını vermek zorundayız. Bu bir güvendir. Bu güveni kazandığımızı düşünüyorum. Arkadaşlarımız kulübün genel borcu ile alakalı soru sordu. Biz de 96 milyon TL genel bir borcumuz olduğunu açıkladık. Açıklarken toplam borçtan ödenenleri düşürmedik. Bu borcun 46 milyon TL'sinin geçmiş dönemden kalan borç olduğunun altını çizdik. Kendi dönemimize ait 50 milyon TL'lik bütçemizi de ekleyerek bu rakamı açıkladık. Geçmiş dönemlere ait toplam 46 milyon TL'lik borcun 6.5 milyon TL'lik kısmını ödedik. Geriye kalan 40 milyon TL'lik borçların içerisinde Aziz Yıldırım'a olan borcumuzda bulunuyor. Bizim döneme ait 50 milyon TL'lik borca gelirsek o borcun yarısından fazlasını ödedik ve geriye 20 milyon TL kaldı. Kendimize ait olan 20 Milyon TL'lik sonu 2022 Mayıs Ayı sonuna kadar ödemeyi planlıyoruz. Geçmiş döneme ait borcu da 2022 yılının sonuna kadar sıfırlamayı planlıyoruz" dedi. - KOCAELİ

Başkan Engin Koyun: İnanıyorum ki 3 puanla şehre döneceğiz
Başkan Engin Koyun: İnanıyorum ki 3 puanla şehre döneceğiz
Başkan Engin Koyun: İnanıyorum ki 3 puanla şehre döneceğiz
Başkan Engin Koyun: İnanıyorum ki 3 puanla şehre döneceğiz

Türk Lirası, Spor Toto, Doğum, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Engin Koyun: 'İnanıyorum ki 3 puanla şehre döneceğiz' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

A Milli Takım'a nefes olmaya devam ediyor! Kerem Aktürkoğlu bir kez daha Türkiye'nin yüzünü güldürdü 23:35 A Milli Takım'a nefes olmaya devam ediyor! Kerem Aktürkoğlu bir kez daha Türkiye'nin yüzünü güldürdü Şeyma Subaşı yine gündem oldu! Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu sosyal medyada paylaştı 23:00 Şeyma Subaşı yine gündem oldu! Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu sosyal medyada paylaştı Ünlü anketçiden 50+1 tartışmasında gündeme oturacak iddia! Yeni yüzde için referandum gelebilir 22:22 Ünlü anketçiden 50+1 tartışmasında gündeme oturacak iddia! Yeni yüzde için referandum gelebilir
Son Dakika: Türkiye'de 16 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 227 kişi vefat etti, 25 bin 101 yeni vaka tespit edildi 22:06 Son Dakika: Türkiye'de 16 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 227 kişi vefat etti, 25 bin 101 yeni vaka tespit edildi Karadağ'da bir gol daha! Son dönemin skorer ismi yine boş geçmedi 21:27 Karadağ'da bir gol daha! Son dönemin skorer ismi yine boş geçmedi AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, EYT'de yaşanan karışıklıkla ilgili son sözünü söyledi: Gündemde yok 20:26 AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, EYT'de yaşanan karışıklıkla ilgili son sözünü söyledi: Gündemde yok
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! 17:30 Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın 16:47 Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın

Son Dakika Haberleri
23:50 50+1 açıklamasıyla tartışmaları başlatan Cemil Çiçek'e Bahçeli'den tepki: Kimlere şirin görünmeye çalışıyorsunuz?
23:39 Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni Hakan Özbeğen cinayetinde yakalanan 5 kişiden 1'i tutuklandı
23:34 A Milli Takım'a nefes olmaya devam ediyor! Kerem Aktürkoğlu bir kez daha Türkiye'nin yüzünü güldürdü
23:13 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Kaza resmen geliyorum demiş
23:03 Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, A Milli Takım'da ilk kez resmi bir karşılaşmaya ilk 11 kadrosunda başladı
22:48 Sezai Karakoç'un yaşamını yitirmesinden önceki son görüntüleri duygulandırdı
22:32 Kovuldu mu, istifa mı etti? Ertuğrul Özkök'ten ortaya atılan iddialara cevap
22:31 Ümit Milli Takım hocası Tolunay Kafkas'a tepkiler arka arkaya geliyor! İstifa çağrıları yükseldi
22:22 Ünlü anketçiden 50+1 tartışmasında gündeme oturacak iddia! Yeni yüzde için referandum gelebilir
22:19 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 16 Kasım Salı günü vaka sayıları
50+1 açıklamasıyla tartışmaları başlatan Cemil Çiçek'e Bahçeli'den tepki: Kimlere şirin görünmeye çalışıyorsunuz? 50+1 açıklamasıyla tartışmaları başlatan Cemil Çiçek'e Bahçeli'den tepki: Kimlere şirin görünmeye çalışıyorsunuz?         
23:51
5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Kaza resmen geliyorum demiş 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Kaza resmen geliyorum demiş         
23:13
Ümit Milli Takım hocası Tolunay Kafkas'a tepkiler arka arkaya geliyor! İstifa çağrıları yükseldi Ümit Milli Takım hocası Tolunay Kafkas'a tepkiler arka arkaya geliyor! İstifa çağrıları yükseldi         
22:32
Cani baba, eşi 500 lira vermediği için 3 aylık bebeğini döverek öldürmüş Cani baba, eşi 500 lira vermediği için 3 aylık bebeğini döverek öldürmüş         
22:09
Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda yakalanan Ermenistan askerlerin görüntüleri paylaşıldı Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda yakalanan Ermenistan askerlerin görüntüleri paylaşıldı         
22:04
Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı         
20:37
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar arttı! Ağır kayıplar veren Erivan yönetimi Rusya'dan yardım talep etti Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar arttı! Ağır kayıplar veren Erivan yönetimi Rusya'dan yardım talep etti         
20:25
Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak         
16:58
Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz         
16:02
Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı         
15:52
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı         
14:02
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 00:02:29. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Engin Koyun: "İnanıyorum ki 3 puanla şehre döneceğiz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement