Başkan Güler'den Doğanspor'a destek çağrısı - Son Dakika
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Başkan Güler'den Doğanspor'a destek çağrısı

29.03.2022 16:36
Başkan Güler'den Doğanspor'a destek çağrısı

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, deplasmanda Atça Harlakspor'u 5-0'lık skorla geçerek şampiyon olan Köşk Doğanspor'a Play-Off'ta karşılaşacağı Aydın DSİ Spor mücadelesinde destek vermeleri için tüm Köşklülere çağrıda bulundu.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, deplasmanda Atça Harlak spor'u 5-0'lık skorla geçerek şampiyon olan Köşk Doğanspor'a Play-Off'ta karşılaşacağı Aydın DSİ Spor mücadelesinde destek vermeleri için tüm Köşklülere çağrıda bulundu.

Doğanspor'un elde ettiği bu başarının ilçe sporu açısından çok sevindirici olduğunu ve takımı hak ettiği yerlerde görmek istediklerini vurgulayan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Köşk'ümüzde spor adına güzel şeyler yaşanmaya devam ediyor. Doğanspor, birbirinden yetenekli genç kardeşlerimizden oluşan güzel bir kadro kurdu. Bugüne kadar gerçekleştirdikleri sıkı idmanlar ve maçlarda sergiledikleri güzel performans, disiplin ve hemşehrilerimizin destekleri sonucunda başarıyı yakalayarak şampiyon oldular ve Play-Off'a çıkmaya hak kazandılar. Bu başarıda emeği geçen herkesi canı gönülden kutluyorum. İnşallah takımımız Play-Off müsabakalarında da hedeflerine ulaşarak başarılarını perçinleyip Köşk'ümüzü Süper Amatör Lig'de temsil hakkını kazanır. Bu vesileyle buradan tüm Köşklü hemşehrilerimize, Köşk Doğanspor'u pazar günü saat 15.00'te Sultanhisar'da oynayacağı Play-Off müsabakasında tribünlerden desteklemeleri için çağrıda bulunuyorum. Maça gelmek ve destek vermek isteyen sporseverlerimiz için belediye binamızdan saat 13.30'da araç kaldırılacaktır. Bizlerin desteği ve kulübümüzün gayretiyle Doğanspor'umuzun hak ettiği yerlere geleceğine olan inancımız tam" diye konuştu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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