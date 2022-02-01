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Başkan Gümüş TÜFAD antrenör eğitim programı ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Gümüş TÜFAD antrenör eğitim programı ziyaret etti

01.02.2022 13:13
Başkan Gümüş TÜFAD antrenör eğitim programı ziyaret etti

Muğla genelinde 30 antrenör adayının katıldığı eğitim programına katılan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, bu tür organizasyonların Muğla'da yapılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Muğla genelinde 30 antrenör adayının katıldığı eğitim programına katılan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, bu tür organizasyonların Muğla'da yapılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Başkan Gümüş; "Sporun gelişmesi ve sporcunun yetişmesi için olmazsa olmaz bir kural var. O da antrenörler. Sporun ve sporcunun gelişmesi antrenör sayesinde oluyor. Bildiğim kadarıyla bu eğitim programı işin ilk ayağı. Bu program devam edecek ve kursiyerlerin lisanslarını yükselterek işin sonuna kadar götürmelerini tavsiye ediyorum. Zira spora yönelik bilgi hocalarımız sayesinde gelişecek ve bu sayede örnek sporcular yetişecek. Sporcuların antrenmanlarını yaptırarak sporcuyu teknik, taktik, kondisyon, psikolojik ve zihinsel açıdan hazırlamak antrenörler sayesinde mümkün" dedi.

"Amatör spor kulüplerine 70 bin TL destek verdik"

Menteşe Belediyesi olarak spora ve sporcuya destek vermeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Gümüş, yeni yıl itibariyle ilçe genelinde faaliyet gösteren ve talepte bulunan amatör spor kulüplerine toplam da 70 bin TL destek verdiklerini belirtti. Başkan Gümüş konuşmasına şöyle devam etti: "Bünyemizdeki spor faaliyetlerini yürüten 15 antrenör bulunuyor. Bunun yanında Menteşe Belediyesi Akyol Tesislerimize TÜFAD üyesi ve yüzlerce sporcu yetiştiren bir antrenör büyüğümüz Fuat Hoca'nın (Ali Fuat Özge) adını verdik. En kısa sürede birlikte o tesisin tabelasını asmak istiyoruz. C Lisans Antrenör Eğitim Programına katılan 30 kursiyere başarılar diliyor, başta TÜFAD Genel Sekreteri Muğla Şube Başkanı Alaaddin Naganlu olmak üzere bu programın gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi kutluyorum"

Başkan Gümüş konuşmasının ardından TFF Antrenör Eğitmenleri Muammer Birdal Can ve Aşkın Çift'e küçük birer hediye takdim etti. - MUĞLA

Başkan Gümüş TÜFAD antrenör eğitim programı ziyaret etti
Başkan Gümüş TÜFAD antrenör eğitim programı ziyaret etti
Başkan Gümüş TÜFAD antrenör eğitim programı ziyaret etti

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Bahattin Gümüş, Türk Lirası, Muğla, Gümüş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Gümüş TÜFAD antrenör eğitim programı ziyaret etti - Son Dakika Spor


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