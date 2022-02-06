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Başkan Güngör, "Şalvar güreşinin başkenti Kahramanmaraş" - Son Dakika

Başkan Güngör, "Şalvar güreşinin başkenti Kahramanmaraş"

06.02.2022 23:08
Başkan Güngör, "Şalvar güreşinin başkenti Kahramanmaraş"

Milli mücadelenin 102. yıl dönümü kapsamında düzenlenen Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Kahramanmaraş şalvar güreşinin başkentidir.

Milli mücadelenin 102. yıl dönümü kapsamında düzenlenen Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Kahramanmaraş şalvar güreşinin başkentidir. Spor, kültür, gastronomi, şiir ve edebiyat gibi alanlarda düzenlenen etkinlikleri çok önemsiyoruz. Şehrimizde düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyonların sayısını artıracağız" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından milli mücadelenin 102. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Etkinlik takvimi kapsamında Merkez Spor Kompleksi'nde Dünya Şalvar Güreş Şampiyonası düzenlendi.

40 ülkeden 300'ün üzerinde sporcunun ter döktüğü turnuvayı Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban kazandı. Turnuva sonrası konuşan Balaban, "Bu yıl Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'nın ikincisi düzenleniyor. Önceki turnuva da Kahramanmaraş'ta yapılmıştı ve birinci olarak altın madalyayı kuşanmıştım. Bu yıl hedefim tekrardan şampiyon olarak unvanımı korumaktı. Hem yurt dışından hem de Türkiye'den çok değerli sporcular katıldı ve kıran kırana mücadeleler oldu. Bu dev organizasyon için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen şampiyonanın Kahramanmaraş için önemine vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Kurtuluş Haftamız kapsamında Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası şehrimizde yapıldı. 40 ülkeden 300'ün üzerinde sporcu Kahramanmaraş'ımızda mücadele etti. Sporcularımız arasında da yirminin üzerinde başpehlivanımız var. Kahramanmaraş birçok şeyin olduğu gibi şalvar güreşinin de başkenti. Yerel yönetimler olarak gerek güreş sporumuzun gerekse de diğer sporlarımızın gelişmesi için ciddi çaba sarf ediyoruz. Geçtiğimiz sene Dünya Güreş Şampiyonası Kahramanmaraş'ımızda düzenlenmişti. Bu sene tekrar bu dev organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Spor, kültür, gastronomi, şiir ve edebiyat gibi alanlarda düzenlenen etkinlikleri çok önemsiyoruz. İnşallah şehrimizde düzenlenen bu organizasyonların sayısını artıracağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, "Kahramanmaraş'ta düzenlenen bu dev organizasyonda çok güzel mücadeleler izledik. Dünya şampiyonu olan İsmail Balaban'ı tebrik ediyorum. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemize ev sahipliği için teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Başkan Güngör, Şalvar güreşinin başkenti Kahramanmaraş
Başkan Güngör, Şalvar güreşinin başkenti Kahramanmaraş
Başkan Güngör, Şalvar güreşinin başkenti Kahramanmaraş
Başkan Güngör, Şalvar güreşinin başkenti Kahramanmaraş
Başkan Güngör, Şalvar güreşinin başkenti Kahramanmaraş

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Dünya Şampiyonası, Şalvar Güreşi, Kahramanmaraş, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Güngör, 'Şalvar güreşinin başkenti Kahramanmaraş' - Son Dakika Spor


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