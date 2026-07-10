Başkan Kahveci: "Gençlerimizin sportif gelişiminin yanındayız" - Son Dakika
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Başkan Kahveci: "Gençlerimizin sportif gelişiminin yanındayız"

Başkan Kahveci: "Gençlerimizin sportif gelişiminin yanındayız"
10.07.2026 09:26  Güncelleme: 09:27
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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, judo, kick boks ve güreş sporcularını antrenmanda ziyaret ederek başarılarını tebrik etti ve spor altyapısının güçlendirilmesi için değerlendirmelerde bulundu.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yeni Kapalı Spor Salonu'nda antrenmanlarını sürdüren judo, kick boks ve güreş sporcularını ziyaret ederek genç sporculara moral verdi.

Kütahya Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Şen'in de eşlik ettiği ziyarette Başkan Kahveci, sporcular ve antrenörlerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Antrenmanları yakından takip eden Kahveci, sporcularla sohbet ederek onların hedef ve başarılarını dinledi.

Disiplinli çalışmaları ve elde ettikleri derecelerle Kütahya'nın gururu olan sporcuları tebrik eden Başkan Eyüp Kahveci, belediye olarak gençlerin sportif gelişimini destekleyen her projenin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Sporun gençlerin fiziksel ve kişisel gelişimindeki önemine dikkat çeken Kahveci, başarılı sporcuların yetişmesi için kurumlar arası iş birliğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ziyaret kapsamında ayrıca Kütahya'da spor altyapısının daha da güçlendirilmesi, çocuk ve gençlerin spora yönlendirilmesi ile kentin ulusal ve uluslararası organizasyonlarda daha güçlü şekilde temsil edilmesine katkı sağlayacak çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Kahveci'nin ziyareti, sporcular ve antrenörler tarafından memnuniyetle karşılanırken, genç sporculara verilen desteğin motivasyonlarını artırdığı belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başkan Kahveci: 'Gençlerimizin sportif gelişiminin yanındayız' - Son Dakika

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