Başkan Kavuş'tan 6 halı saha müjdesi daha

Gençlik ve spor hizmetleri kapsamında ilçede bulunan 10 okulda başlattığı halı saha çalışmalarında sona yaklaşan Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, 6 halı saha için de kolları sıvadı.

Meram Belediyesi, çocukların ve gençlerin daha konforlu, güvenli ve sağlıklı alanlarda spor yapmalarına olanak sağlamak adına 10 okula halı saha kazandırmak için başlattığı çalışmalarda sona yaklaştı. Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak belirlenen ve bahçeleri uygun olan 10 okula yapılan halı sahaların yılbaşından önce hizmet vermeye başlayacağının müjdesini veren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçeye 5'i uzak mahallelerde olmak üzere 6 halı saha daha kazandırılacağını açıkladı. Hatunsaray, Kavak, Çarıklar Mahallerinde bulunan okullara, Meram Fen Lisesine ve Sefaköy ile Yeşiltekke mahallelerine kazandırılacak halı sahaların öğrencilere ve eğitimcilere hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Mustafa Kavuş, gençlerin eğitimi ve sporu konforlu şekilde yapabilmeleri adına uzak yakın demeden tüm camiaya destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Başkan Kavuş'tan 4 okul ve 2 mahalleye halı saha müjdesi

İlçe genelinde bulunan tüm okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi amacıyla yaptıkları tadilat, bakım onarım ve çevre düzenleme çalışmalarının yanı sıra eğitim standartlarının yükselmesi ve öğrencilerin konforlu bir şekilde spor yapabilmelerinin önünü açmak amacıyla pek çok çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Kavuş, "İlçenin bugününü imar ve dizayn ederken diğer taraftan da geleceğimize yatırım yapmayı da ihmal etmiyoruz. Sağlıklı bir şehir ancak sağlıklı bir nesil ile geleceğine güvenle bakabilir. Bu çerçevede gençlerimizin rahat ve konforlu bir ortamda spor yapabilmeleri adına bugüne dek pek çok proje başlattık, başlatmaya da devam ediyoruz. Bu kapsamda Haziran ayında başladığımız halı sahaları inşallah yılbaşından önce çocuklarımızın ve eğitimcilerimizin hizmetine sunacağız. Diğer her konuda olduğu gibi bu konuda da 'tamam biz üstümüze düşeni yaptık' demedik ve 4'ü okul içinde olmak üzere 6 halı saha daha kazandırmak için çalışmalara başladık. Hatunsaray, Kavak, Çarıklar mahallerimizdeki okulların ve Meram Fen Lisemizin bahçelerine yapılacak halı sahaların yanında Sefaköy ve Yeşiltekke mahallelerimize kazandıracağımız sahalar gençlerimize, çocuklarımıza ve ilçemize hayırlı olsun. Çocuklarımızın sporu sevmelerine ve nice başarılı sporcuların yetişmesine vesile olsun" diye konuştu. - KONYA