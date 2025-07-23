Başkan Kavuş, Yaz Spor Okulları'nda Gençlerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Başkan Kavuş, Yaz Spor Okulları'nda Gençlerle Bir Araya Geldi

Başkan Kavuş, Yaz Spor Okulları\'nda Gençlerle Bir Araya Geldi
23.07.2025 14:24  Güncelleme: 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaz tatilini sporla değerlendiren 3 bin 500 çocuğu yalnız bırakmadı. Yaz Spor Okulları'nın açılışında gençlerle birlikte eğitimlere katılan Kavuş, sporun çocukların karakter gelişimindeki önemine dikkat çekti.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaz tatilini sporla değerlendiren Meramlı gençleri ve çocukları bu yıl da yalnız bırakmadı. Başkan Kavuş, çocukların sadece eğitimde değil, hayatta da sağlam adımlar atabilmeleri için daima yanlarında olduklarını söyledi.

Meram Belediyesi'nin her yaz büyük bir heyecanla gerçekleştirdiği Yaz Spor Okulları, bu yıl da binlerce çocuğa sporu sevdiriyor. 5-15 yaş aralığındaki 3 bin 500 çocuğa 12 farklı tesiste ve 13 branşta eğitim veren yaz spor okulları, geleceğin sporcularını yetiştirmenin yanı sıra ailelerin de güvenle tercih ettiği bir adres haline geldi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu büyük organizasyonu yerinde görmek ve minik sporcularla bir araya gelmek amacıyla yaz spor okullarını ziyaret etti.

"Spor sadece beden değil, karakter de inşa eder"

Ziyaret sırasında çocuklarla birlikte eğitimlere katılan, top oynayan, ok atışı yapan ve çeşitli etkinliklerde ter döken Başkan Kavuş, her yaz olduğu gibi bu yaz mevsiminin başlamasıyla Meramlı çocukların tatlı telaşının başladığına dikkat çekti. Spor okulunun 15 gündür eğitimlerine tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Kavuş, sporun çocukların hayatındaki dönüştürücü gücüne dikkat çekti. 5 yaşından başlayıp 15 yaşına kadar tüm çocukların gelişimine katkı sunacak aktiviteler sunulduğunu ifade eden Başkan Kavuş, "Meram'da yalnızca yol, park, tesis yapmıyoruz; karakterli, özgüvenli, sağlıklı nesiller inşa ediyoruz. Spor, çocuklarımızın sadece bedenini değil, karakterini de şekillendiriyor" dedi.

"Ailelerimizin gayreti en az çocuklarımız kadar kıymetli"

Ziyaret boyunca çocuklarını eğitimlerde yalnız bırakmayan ebeveynlerle de tek tek ilgilenen Başkan Kavuş, "Aileler çocuklarının en iyi bir şekilde yetişmesini istiyor, bizler de bu noktada onların destekçisi oluyoruz. Bugün burada gördüğüm manzara gurur verici. Anne babalar çocuklarının geleceği için her türlü fedakarlığı yapıyor. Evlatları için zaman ayıran, onları spora yönlendiren tüm anne ve babalara gönülden teşekkür ediyorum. Onlar çok mutlu, aileler çok mutlu. Onların mutluluğu bizleri de mutlu ediyor. Bu gayretleri, çocuklarımızın geleceğine yapılan en güçlü yatırımdır" ifadelerini kullandı.

"Yaz spor okullarından yetişen bir nesil şimdi burada hocalık yapıyor"

Meram Yaz Spor Okullarının yalnızca yaz aylarını değerlendirmek için değil, aynı zamanda geleceğin sporcularını keşfetmek için de önemli bir misyon üstlendiğini belirten Başkan Kavuş, başarılı öğrencilerin Meram Belediyespor'a yönlendirilerek profesyonel eğitimlere tabi tutulduğunu ifade etti. Meram Yaz Spor Okulları'nda eğitim veren hocaların büyük çoğunluğunun yine bu okullarda yetişen isimler olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, "Bundan büyük mutluluk duyuyorum. Yaz spor okulumuzda yetişen bir nesil, burada hocalık yapıyor, çocuklarımıza abilik, ablalık yapıyor. Çocuklarımızı teşvik etmenin yanında bir anlamda örnek de oluyorlar. Bugün burada antremanlara katılan, top koşturan, ip atlayan, raket sallayan çocuklarımızdan bazıları belki de yarının milli sporcuları olacak. Biz de bu potansiyelin farkındayız ve elimizden gelen tüm imkanlarla onların yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Kavuş'un ziyareti, gençler ve çocuklarla çektirdiği hatıra fotoğraflarıyla son buldu. - KONYA

Kaynak: İHA

konya, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Kavuş, Yaz Spor Okulları'nda Gençlerle Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Filenin Sultanları’nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı Filenin Sultanları'nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı
Suudi Arabistan’a son yolcu Koray Günter oldu Suudi Arabistan'a son yolcu Koray Günter oldu
Atık suyu denize deşarj eden Yalova Belediyesi’ne rekor ceza Atık suyu denize deşarj eden Yalova Belediyesi'ne rekor ceza
Sakarya ve Bilecik’te ciğerlerimiz yanıyor Alevler bazı bölgelerde yeniden canlandı Sakarya ve Bilecik'te ciğerlerimiz yanıyor! Alevler bazı bölgelerde yeniden canlandı
MHP’ye mi geçiyor Mehmet Kasım Gülpınar’dan Bahçeli’ye sürpriz ziyaret MHP'ye mi geçiyor? Mehmet Kasım Gülpınar'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
Okan Buruk’tan İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu sorusuna yanıt Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu sorusuna yanıt

12:15
MSB: Suriye, Türkiye’den terör örgütleriyle mücadelede resmi destek talep etti
MSB: Suriye, Türkiye'den terör örgütleriyle mücadelede resmi destek talep etti
11:48
Dünya diken üstünde İsrail’i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
Dünya diken üstünde! İsrail'i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
11:14
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
11:06
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter’da anlaştı
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter'da anlaştı
10:56
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul’da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul'da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
19:12
Türkiye, en gelişmiş hipersonik balistik füzesi “Tayfun Block-4“ü tanıttı
Türkiye, en gelişmiş hipersonik balistik füzesi "Tayfun Block-4"ü tanıttı
19:00
Gram altın rekor kırdı
Gram altın rekor kırdı
18:53
Galatasaray, Bankalar Birliği’nden resmen çıktı
Galatasaray, Bankalar Birliği'nden resmen çıktı
18:39
İtalya’da ultra hafif uçak otoyola düştü: 2 ölü
İtalya'da ultra hafif uçak otoyola düştü: 2 ölü
18:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile Eurofighter ihracatını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile Eurofighter ihracatını görüştü
17:57
Emre Demir Fenerbahçe’den dördüncü kez ayrıldı İşte yeni takımı
Emre Demir Fenerbahçe'den dördüncü kez ayrıldı! İşte yeni takımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 14:27:18. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Kavuş, Yaz Spor Okulları'nda Gençlerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.