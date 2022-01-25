Üye Girişi
Başkan Köşe: "Artık herkes biliyor, şampiyonlar Mamak'tan çıkıyor" - Son Dakika

Başkan Köşe: "Artık herkes biliyor, şampiyonlar Mamak'tan çıkıyor"

25.01.2022 09:55
Başkan Köşe: "Artık herkes biliyor, şampiyonlar Mamak'tan çıkıyor"

Konya'da gerçekleştirilen Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 632 kulüp 1559 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvaya, Mamak Belediyesi Tekvando Takımı damgasını vurdu.

Konya'da gerçekleştirilen Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 632 kulüp 1559 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvaya, Mamak Belediyesi Tekvando Takımı damgasını vurdu.

Turnuvaya, 11 sporcu ile katılım gösteren Mamak Belediyesi Tekvando Takımı'nda, 5 sporcu ilk 8'e girerek Büyükler Milli Takımı'na adı yazdırdı. Ayrıca yeşil-beyazlı ekip, turnuvada milli takıma en fazla milli sporcu kazandıran 3. kulüp olmayı da başardı.

Mamak'ın adını dünyaya duyuracaklar

Turnuvada Mamak Belediyesi Tekvando Takımı'ndan Mervenur Evci altın madalya kazanarak Dünya, Avrupa, İslam Oyunları, Akdeniz Oyunları gibi 2022 yılında yapılacak olan uluslararası organizasyonlarda ülkemizi ve Mamak'ı temsil etmeye hak kazanırken, dereceye giren 4 sporcu ise Arnavutluk/ Tiran'da düzenlenecek olan Dünya Başkanlık Kupası'na milli takım adına katılma hakkı elde etti.

"Hepsi Mamak'ın öz evladı"

Turnuvaya katılan tüm sporcuların Mamak'ın öz evladı olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "İlçemizdeki yetenekleri keşfetmeye devam ediyoruz. Turnuvada binlerce sporcunun arasından büyükler kategorisinde 5 milli sporcu çıkardık. Bu gurur Mamak'ın emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Artık herkes biliyor, şampiyonlar Mamak'tan çıkıyor" dedi. - ANKARA

Başkan Köşe: Artık herkes biliyor, şampiyonlar Mamak'tan çıkıyor
Başkan Köşe: Artık herkes biliyor, şampiyonlar Mamak'tan çıkıyor

YORUMLAR
500

Türkiye Tekvando Şampiyonası, Mamak Belediyesi, Milli Sporcu, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Köşe: 'Artık herkes biliyor, şampiyonlar Mamak'tan çıkıyor' - Son Dakika Spor


Fatma Girik tüm mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı! Fatma Girik tüm mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı!         
09:56
Galatasaray başkanlık seçimine mi gidiyor? Son 48 saat! Galatasaray başkanlık seçimine mi gidiyor? Son 48 saat!         
09:47
İstanbul'daki köprüler özel araç geçişine kapatıldı: Köprülerden karşıya geçilemiyor! İstanbul'daki köprüler özel araç geçişine kapatıldı: Köprülerden karşıya geçilemiyor!         
09:42
Eminönü'nde büyük vurgun! Kasa hırsızları tarihi handaki 30 dükkana girdi! Eminönü'nde büyük vurgun! Kasa hırsızları tarihi handaki 30 dükkana girdi!         
08:31
Bakan Koca duyurdu: UMKE ekipleri şehrin farklı noktalarında görevlendirildi Bakan Koca duyurdu: UMKE ekipleri şehrin farklı noktalarında görevlendirildi         
07:51
İBB Başkanı İmamoğlu, 3 ilçe sayıp "Kar kalınlığı 1 metreye ulaştı" diyerek uyardı İBB Başkanı İmamoğlu, 3 ilçe sayıp "Kar kalınlığı 1 metreye ulaştı" diyerek uyardı         
23:54
Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu         
17:01
Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi         
15:57
Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek         
15:12
Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor         
14:54
Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor         
14:26
Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu         
14:19
Kara kış Pelin Akil'e engel olamadı! Mayoyla kendisini karın içine bıraktı Kara kış Pelin Akil'e engel olamadı! Mayoyla kendisini karın içine bıraktı         
14:03
AKOM açıkladı! İstanbul'da hayatı durma noktasına getiren kar yağışı perşembe gününden itibaren megakenti terk edecek AKOM açıkladı! İstanbul'da hayatı durma noktasına getiren kar yağışı perşembe gününden itibaren megakenti terk edecek         
13:47
Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu         
13:40
Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda         
13:39

Son Dakika Haberleri
09:56 Fatma Girik tüm mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı!
09:47 Galatasaray başkanlık seçimine mi gidiyor? Son 48 saat!
09:47 Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim
09:43 Özerman'dan iddia: Azra, Kıvanç'ın gay olduğunu ima etti, canından bezdirdi
09:41 İstanbul'daki köprüler özel araç geçişine kapatıldı: Köprülerden karşıya geçilemiyor!
09:27 Beyaz örtüyle kaplanan İstanbul'da gündüz yağış beklenmiyor, akşam saatlerinde kar yeniden yüzünü gösterecek
09:18 Ev sahipleri ve kiracılar arasında kriz büyüyor! Mahkeme salonları doldu taştı
02:02 Vali Yerlikaya açıkladı: "5 bin 57 hemşehrimizi tahliye ettik, 3 bin 180 hemşehrimizi otellere yerleştirdik"
07:50 Bakan Koca duyurdu: UMKE ekipleri şehrin farklı noktalarında görevlendirildi
08:30 Eminönü'nde büyük vurgun! Kasa hırsızları tarihi handaki 30 dükkana girdi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 10:04:12. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Köşe: "Artık herkes biliyor, şampiyonlar Mamak'tan çıkıyor" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement