Başkan Palancıoğlu'ndan Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü'ne ziyaret - Son Dakika
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Başkan Palancıoğlu'ndan Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü'ne ziyaret

28.06.2022 13:33
Başkan Palancıoğlu'ndan Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü'ne ziyaret

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü ziyaret etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, Melikgazi'de kupaları kazanmaya, madalyaları toplamaya engel olmadığını belirtti.

Futbolcularla gurur duyduklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Belediyemizin ismini güzel temsil ediyorsunuz. Bugün sizin aslında burada yakalamış olduğunuz başarının tüm kardeşlerimize örnek olarak gösterilmesi lazım. Yaşamış olduğunuz sıkıntılara rağmen yakalanan başarı bütün kardeşlerimizin takdirle karşıladığı bir şey. Başkanımız Faruk Şahin'e, ekibine ve sporcularımıza, Melikgazi'mize kazandırdıkları büyük başarılar için teşekkür ediyorum. Daha büyük hedeflere koşmak için hayatın her alanında engelli kardeşlerimizin yanında olmaya, destek vermeye devam edeceğiz."

Kulüp Başkanı Şahin ise Palancıoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarete, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke de katıldı.

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Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Palancıoğlu'ndan Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü'ne ziyaret - Son Dakika

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