Başkan Palancıoğlu şampiyonları ağırladı - Son Dakika
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Başkan Palancıoğlu şampiyonları ağırladı

05.06.2022 11:09
Başkan Palancıoğlu şampiyonları ağırladı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü takımını, Melikgazi Belediyespor Kulübü Wushu takımının şampiyonlarını, Okullar Arası Bisiklet Türkiye şampiyonlarını ve antrenörlerini belediyede ağırladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü takımını, Melikgazi Belediye spor Kulübü Wushu takımının şampiyonlarını, Okullar Arası Bisiklet Türkiye şampiyonlarını ve antrenörlerini belediyede ağırladı.

Sporun ve gençlerin yanında olmayı her zaman sürdüreceklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; "Bugün başarılarıyla göğsümüzü kabartan sporcularımızla buluştuk. Spora ve sporcuya büyük önem veriyoruz. Spor insanların ve toplumun gelişmesine ve birlik beraberlik duygusunun artmasına vesile oluyor. Kayseri'de ve Melikgazi'mizde çocuklarımızın ve gençlerimizin spor faaliyetlerinden uzak kalmaması adına çeşitli projeler yapıyor ve destek oluyoruz. Sağlıklı bir nesil sağlıklı bir toplum, geleceğimiz için önemli. Kayseri'mizin adını her platformda duyuracağız ve tüm spor branşlarını desteklemeye devam edeceğiz. Sporcularımız, sporla ilgilendiği için diğer akranlarınıza göre hem fiziksel hem de zihinsel avantajları oluyor. Bu önemli başarılara imza atan sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ailelerini yürekten kutluyorum. Başarılı sporcularımızın daima yanındayız. O kadar çok madalya kazandılar, o kadar büyük başarılara imza attılar ki hepsiyle ayrı ayrı gurur duyduk" diye konuştu. - KAYSERİ

Başkan Palancıoğlu şampiyonları ağırladı
Başkan Palancıoğlu şampiyonları ağırladı
Başkan Palancıoğlu şampiyonları ağırladı
Başkan Palancıoğlu şampiyonları ağırladı
Başkan Palancıoğlu şampiyonları ağırladı
Başkan Palancıoğlu şampiyonları ağırladı

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

Mustafa Palancıoğlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Palancıoğlu şampiyonları ağırladı - Son Dakika

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