Başkan Şahin Şerifoğulları çay sözünü yerine getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Şahin Şerifoğulları çay sözünü yerine getirdi

27.06.2022 16:27
Başkan Şahin Şerifoğulları çay sözünü yerine getirdi

Sosyal medyadan yayınladığı video ile Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı çay içmeye davet eden fanatik Elazığspor taraftarı kuaför Mücahit Baysal'a kayıtsız kalmayan başkan Şerifoğulları, salonu ziyaret ederek Baysal'la çay içti.

Sosyal medyadan yayınladığı video ile Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı çay içmeye davet eden fanatik Elazığspor taraftarı kuaför Mücahit Baysal'a kayıtsız kalmayan başkan Şerifoğulları, salonu ziyaret ederek Baysal'la çay içti.

Sosyal medyadan yayınladığı "Come to Şahin Başkan" videosu ile Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı işlettiği kuaför salonuna davet eden fanatik Elazığspor taraftarı Mücahit Baysal, bu muradına erdi. Videoyu paylaştıktan sonra en yakın sürede davete icabet edeceğini belirten başkan Şerifoğulları, kuaför salonuna gitti ve genç taraftarla birlikte çay içip sohbet etti. Başkan Şerifoğulları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Kuaför esnafımız Mücahit Baysal kardeşimizin davetine icabet ettik. Sohbet edip, çayını içtik. Misafirperverliklerinden dolayı Mücahit Baysal kardeşimize ve çalışanlarına teşekkür ediyor, hayırlı bol kazançlar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Elazığ'da jandarma ekipleri vatandaşları uyuşturucuya karşı bilgilendirdi Elazığ'da jandarma ekipleri vatandaşları uyuşturucuya karşı bilgilendirdi Son dakika haberi... Elazığ'da jandarma uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekti Son dakika haberi... Elazığ'da jandarma uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekti
Kaynak: İHA

Şahin Şerifoğulları, Elazığspor, Elazığ, Kuaför, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Şahin Şerifoğulları çay sözünü yerine getirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:44 Teknik direktör Jorge Jesus'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
23:24 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çarşamba günü toplanıyor
22:57 Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu
22:55 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sele teslim oldu! AFAD ekipleri vatandaşları kucağında taşıyarak güvenli alana taşıdı
22:15 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü
22:05 Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı
21:44 Trabzonspor'u hüzne boğan ayrılık! Egemen Korkmaz kulüpten ayrıldı
21:13 Akdeniz Oyunları'nda Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin ikilisi altın madalya kazandı
20:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak
20:37 Performansıyla beğeni toplayan Enes Ünal'a Juventus talip oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 23:51:10. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Şahin Şerifoğulları çay sözünü yerine getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement