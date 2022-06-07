Başkan Sarı, Zeugma Spor Kulübü Erkek Hokey takımını tebrik etti

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, EuroHockey Club Challenge III 2022 Man, Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonasını birincilikle bitiren Zeugma Spor Kulübü takımını tebrik etti.

Sarı, Kırklareli'nde gerçekleştirilen Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında birinci olan Zeugma Spor Kulübü Erkek Hokey takımını tebrik ederek,

açıklamasında şunlara yer verdi:

"Sporcularımız, kazandıkları başarılarılar ile bizleri gururlandırmaya devam ediyor. EuroHockey Club Challenge III 2022 Man, Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında Avrupa Kulüpler Hokey Şampiyonu oldular. Kendilerini kutluyorum. İnşallah daha birçok başarı ile bizleri gururlandırmaya devam edecekler. Sporcularımıza inanıyoruz, onlara güvenimiz tam. Başarıları daim olsun, biz her zaman arkalarındayız. Bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.