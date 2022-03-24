Başkan Seçer, kadın hentbol takımının galibiyet coşkusuna ortak oldu - Son Dakika
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Başkan Seçer, kadın hentbol takımının galibiyet coşkusuna ortak oldu

24.03.2022 09:35
Başkan Seçer, kadın hentbol takımının galibiyet coşkusuna ortak oldu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MSK Kadın Hentbol Takımı ile Aksaray Belediyespor Hentbol Takımı arasında oynanan maçı izledi, galibiyet coşkusuna ortak oldu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MSK Kadın Hentbol Takımı ile Aksaray Belediyespor Hentbol Takımı arasında oynanan maçı izledi, galibiyet coşkusuna ortak oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonu 1. Lig A Grubu'nda mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyesi MSK Kadın Hentbol Takımı, kendi evinde Aksaray Belediyespor Hentbol Takımı ile oynadığı maçı kazandı. İlk yarıyı 19-9'luk üstünlükle tamamlayan MSK Kadın Hentbol Takımı, ikinci yarıda elde ettiği 36-27'lik skorla maçı lider tamamladı. Elde ettiği sonuçla son haftada liderliği kesinleşen Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig'e yükselmek için oynaması gereken play-off müsabakalarına grup lideri olarak gidiyor. Play-off karşılaşmaları, 7-10 Nisan'da Alanya'da oynanacak. Play-off'da mücadele eden 8 takımdan 3'ü Süper Lig'e yükselecek.

Mersin Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan maçı Başkan Seçer ile birlikte, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (MSK) Başkanı Özgür Timur, meclis üyeleri, bürokratlar ve daire başkanları ile çok sayıda Mersinli izledi. Başkan Seçer, maç sonunda sahaya inerek oyuncuları tek tek tebrik etti ve hep birlikte galibiyet pozu verdi. Devre arasında ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Kır Çiçekleri'nin dans gösterisi seyirciden büyük beğeni topladı. - MERSİN

Başkan Seçer, kadın hentbol takımının galibiyet coşkusuna ortak oldu
Başkan Seçer, kadın hentbol takımının galibiyet coşkusuna ortak oldu
Başkan Seçer, kadın hentbol takımının galibiyet coşkusuna ortak oldu

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Mersin Büyükşehir MSK takımlarında galibiyet sevinci Mersin Büyükşehir MSK takımlarında galibiyet sevinci

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Hentbol, Aksaray, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Seçer, kadın hentbol takımının galibiyet coşkusuna ortak oldu - Son Dakika


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