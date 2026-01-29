Başkan seçildiği kulüpte koltuğa oturur oturmaz hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
Başkan seçildiği kulüpte koltuğa oturur oturmaz hayatının şokunu yaşadı

Başkan seçildiği kulüpte koltuğa oturur oturmaz hayatının şokunu yaşadı
29.01.2026 19:51
Sakaryaspor Başkanı Enes Zengin, göreve geldikleri kısa sürede karşı karşıya kaldıkları 18 icra dosyasını temizlediklerini açıkladı. Enes Zengin, yaptığı açıklamada, ''Bazı yollar taşlı olabilir ama biz bu takımı bu ligde tutacağız'' dedi.

TFF 1. Lig'de küme düşme hattında bulunan Sakaryaspor'da 28 Aralık 2025 tarihinde başkanlığa seçilen Enes Zengin, büyük bir yükü omzuna aldı.

GÖREVE GELİR GELMEZ 18 İCRA DOSYASINI KAPATTI

Sakaryaspor Başkanı Enes Zengin, Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak yeşil-siyahlı kulübün son 1 aylık yönetim sürecini ve transfer çalışmalarını değerlendirdi. Göreve çok sıkıntılı bir dönemde geldiklerini belirten Zengin, ilk iş olarak karşı karşıya kaldıkları futbolcu alacaklarını ve kulübün önündeki engel olan 18 dosyayı ödeyerek kapattıklarını açıkladı.

Başkan seçildiği kulüpte koltuğa oturur oturmaz hayatının şokunu yaşadı

'ONLARI DA BİTİRECEĞİZ'

Sırada transferlerin olduğunu vurgulayan Enes Zengin, "Transfer çalışmalarımız aralıksız sürdü. Bugüne kadar bitirdiğimiz isimlerle birlikte toplam 8 futbolcu almış oluyoruz. Bu devre arası için çok önemli bir rakam. Şu ana kadar aldığımız tüm futbolcu kardeşlerimizi Süper Lig ekiplerinden kadromuza kattık. Yabancı transferinde de bugün son noktaya geldiğimiz isimler var, inşallah onları da bitireceğiz. Bazı yollar taşlı olabilir ama biz bu takımı bu ligde tutacağız." dedi.

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan seçildiği kulüpte koltuğa oturur oturmaz hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkan seçildiği kulüpte koltuğa oturur oturmaz hayatının şokunu yaşadı
