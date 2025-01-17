Başkan Şehirli, Balıkesirspor'a Destek Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Başkan Şehirli, Balıkesirspor'a Destek Verdi

Başkan Şehirli, Balıkesirspor\'a Destek Verdi

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Balıkesirspor'un 'Destek Sizden Bayrak Bizden' kampanyasına katıldıklarını duyurarak, şehrin takımına her zaman destek olduklarını ifade etti.

17.01.2025 14:13  Güncelleme: 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Balıkesirspor'un "Destek Sizden Bayrak Bizden" kampanyasına Belediye ve personeli adına katıldığını açıkladı.

"Her zaman yanındayız"

Başkan Şehirli, açıklamasında; "Şahsım ve Altıeylül Belediyesi olarak her zaman şehrimizin takımı Balıkesirspor'un yanındayız. Şehrimizde veya il dışlarında maçlara katılıyor, futbolcularımızla kahvaltılarda bir araya geliyor, konuşuyoruz. Onlar bizi, biz onları vakit buldukça ziyaret ediyoruz. Balıkesirspor, şehrimiz için çok önemli. Bizler bu şehrin belediye başkanı olduğumuz için her konuda destek olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Belediye olarak her zaman reklam ve tanıtım konusunda elimizden gelen tüm desteği veriyoruz" dedi.

"Hep birlikte sahip çıkalım"

Başkan Şehirli sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bugün burada, personelimiz ve belediye adına biz de 'Destek Sizden Bayrak Bizden' kampanyasına katıldık. Buradan şunu tekrar söylemek istiyorum ki, bu şehir bizim, bu takım bizim. Gelin, hep birlikte bu şehre ve takıma sahip çıkalım" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesirspor, Hakan Şehirli, Yerel Yönetim, Altıeylül, Belediye, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Şehirli, Balıkesirspor'a Destek Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:07 Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz
16:49 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı
16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
23:48 Ünlü market zinciri halka arz ediliyor Ünlü market zinciri halka arz ediliyor
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
23:24 Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü
23:19 CHP’den Rıza Akpolat’a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı CHP'den Rıza Akpolat'a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı
22:56 Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti
22:55 İstanbul’da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33’ü hayatını kaybetti İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33'ü hayatını kaybetti
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 17:20:43. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Şehirli, Balıkesirspor'a Destek Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.