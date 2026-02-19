Başkan Toptaş\'tan amatör spora 2 milyon 750 bin liralık destek

Onikişubat Belediyesi tarafından hayata geçirilen Amatör Spor Kulüpleri Destek Programı kapsamında, ilçede faaliyet gösteren kulüplere toplam 2 milyon 750 bin TL nakdi destek sağlandı.

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi, amatör spor kulüplerine 2 milyon 750 bin TL nakdi destek sağladı. Programda konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, amatör sporun önemine vurgu yaparak, Amatör sporun ne demek olduğunu sahada öğrenmiş biri olarak, ilçemizde spora ve gençliğe sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bu anlayışla, ilçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerimize 2 milyon 750 bin TL nakdi destek sağlıyoruz" dedi.

Sporu yalnızca bir rekabet alanı olarak görmediklerini belirten Başkan Toptaş, sporun gençleri hayata hazırlayan, karakter inşa eden ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir değer olduğuna dikkat çekerek desteklerin artarak devam edeceğini söyledi. - KAHRAMANMARAŞ