Başkan Ulaş Entok imza töreniyle Eskişehirspor Basketbol Akademisi'nin kuruluşunu duyurdu - Son Dakika
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Başkan Ulaş Entok imza töreniyle Eskişehirspor Basketbol Akademisi'nin kuruluşunu duyurdu

Başkan Ulaş Entok imza töreniyle Eskişehirspor Basketbol Akademisi\'nin kuruluşunu duyurdu
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Eskişehirspor, Basketbol Akademisi'nin kuruluşunu imza töreniyle duyurdu. Kulüp Başkanı Ulaş Entok'un katılımıyla gerçekleşen törende Mert Albayrak şube başkanlığına, Turgay Tatlı ise şube menajerliğine getirildi.

Yeni kurulan Eskişehir spor Basketbol Akademisi'nin imza töreni gerçekleştirildi.

Eskişehirspor Basketbol Akademisi'nin kurulduğu duyuruldu. Kulüp Başkanı Ulaş Entok'un katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, Basketbol Şube Başkanlığı görevine Yönetim Kurulu Üyesi Mert Albayrak, Basketbol Şube Menajerliği görevine ise Turgay Tatlı getirildi. Konuyla ilgili kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Eskişehirspor olarak sporu, yalnızca futbol sahasındaki sonuçlarla değil; şehrimizin çocuklarına ve gençlerine yönelik bir sorumluluk alanı olarak değerlendiriyoruz. Bu anlayışla Eskişehirspor Basketbol Akademisi'ni kurduk. Bu adımı bir yarış ya da sportif başarı hedefi olarak değil; doğrudan spora ve şehrimize hizmet olarak tanımlıyoruz. Önceliğimiz kupalar ya da anlık sonuçlar değil; çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmak, onlara disiplin, aidiyet ve takım kültürünü kazandırmaktır. Temel eğitimden başlayarak kendi altyapısından oyuncu yetiştiren, üreten ve şehrin spor birikimine katkı sunan sürdürülebilir bir akademi modeli kurmayı hedefliyoruz. Eskişehirspor Basketbol Akademisi'nin ülke sporuna ve şehrimize hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Ulaş Entok imza töreniyle Eskişehirspor Basketbol Akademisi'nin kuruluşunu duyurdu - Son Dakika

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