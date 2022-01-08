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Başkan Ünal futbolculara baklava ikramında bulundu - Son Dakika

Başkan Ünal futbolculara baklava ikramında bulundu

08.01.2022 17:21
Başkan Ünal futbolculara baklava ikramında bulundu

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Cengiz Ünal, sponsoru olduğu amatör ligindeki müsabaka öncesinde futbolculara baklava ikramında bulundu.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Cengiz Ünal, sponsoru olduğu amatör ligindeki müsabaka öncesinde futbolculara baklava ikramında bulundu.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Cengiz Ünal sponsoru olduğu Karabük Cengiz Ünal Amatör liginde karşı karşıya gelen Safranboluspor-Eskipazarspor futbolcuları ile bir araya geldi. İki takıma başarılar dileyen Ünal, müsabaka öncesi futbolculara baklava ikramında bulundu.

"Amatör lig takımlarımızdan Safranboluspor ve Eskipazarspor takımlarımıza mactan önce moral olması icin baklava ikram ettik" ifadelerini kullanan Başkan Ünal, "Dünya miras kenti Safranbolu'muzun liglerde temsil eden tek takımı Safranboluspor, liginde çok iyi mücadele ediyor ve şuan lig lideri durumundalar. Hem Safranbolusporumuza hem de liglerde mücadele eden tüm takımlarımıza sonsuz başarılar diliyorum. Sporcu arkadaşlarımızın sporun barış dostluk ve kardeşliktir anlayışı ile mücadele ederek ligi hak ettikleri en iyi yerde bitirmelerini temenni ediyorum" dedi. - KARABÜK

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Meclis Başkanı, Cengiz Ünal, Safranbolu, Ticaret, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Ünal futbolculara baklava ikramında bulundu - Son Dakika Spor


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