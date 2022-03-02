Başkan Uysal, genç yüzücülerle bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Uysal, genç yüzücülerle bir araya geldi

02.03.2022 10:44
Başkan Uysal, genç yüzücülerle bir araya geldi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda düzenlenen 11-12 yaş il içi vize yarışlarında mücadele eden Muratpaşa Belediyesporlu yüzücülerle bir araya geldi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda düzenlenen 11-12 yaş il içi vize yarışlarında mücadele eden Muratpaşa Belediyesporlu yüzücülerle bir araya geldi. Başkan Uysal, geleceğin şampiyonlarına "Sizler bu sporda Türkiye'nin geleceğisiniz" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin teknik altyapı ve fiziki özellikleriyle ulusal ve uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapan Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda Türkiye Yüzme Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı faaliyet takviminde de yer alan 11-12 yaş il içi vize yarışları gerçekleştirildi. Kurbağlama, kelebek, serbest ve sırtüstü stillerinde farklı kulvar uzunluklarında düzenlenen yarışlarda Muratpaşa Belediyespor, 17 yüzücüyle katıldı.

Yarışlarda il birinciliği de dahil birçok kürsü derecesi kazanan sporcular, Başkan Uysal'ı makamında ziyaret etti. Başkan Uysal, geleceğin şampiyonlarını kutlarken Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen kapsamlı tadilat çalışmasının ardından düzenlenen ilk yarışlarda Muratpaşalı sporcuların elde ettiği başarının son derece sevindirici olduğunu söyledi. Sporun sadece bir yarış olmadığını anlatan Başkan Uysal, "Sporla birlikte sizler için bir yaşam tarzı da oluşuyor. Disiplinli, zamanı iyi kullanan. ve böyle devam ettiği sürece sizler bu sporda Türkiye'nin geleceği olacaksınız" dedi. - ANTALYA

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Süleyman Erol, Ümit Uysal, Muratpaşa, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Uysal, genç yüzücülerle bir araya geldi - Son Dakika


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