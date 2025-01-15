Başkan Yalım, Uşakspor\'un Kampını Ziyaret Etti

Spor

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, kampta bulunan Uşakspor futbolcularını ziyaret etti.

Uşak Belediye Başkanı ve Uşak Spor Onursal Başkanı Özkan Yalım, Nesine 3. Lig 2. Grup'da mücadele veren Uşakspor'u Antalya Kemer'de kampta bulunan takımı ziyaret etti. Başkan Yalım, teknik direktöre ve takıma başarılar diledi. - UŞAK