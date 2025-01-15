Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, kampta bulunan Uşakspor futbolcularını ziyaret etti.
Uşak Belediye Başkanı ve Uşak Spor Onursal Başkanı Özkan Yalım, Nesine 3. Lig 2. Grup'da mücadele veren Uşakspor'u Antalya Kemer'de kampta bulunan takımı ziyaret etti. Başkan Yalım, teknik direktöre ve takıma başarılar diledi. - UŞAK
Son Dakika › Spor › Başkan Yalım, Uşakspor'un Kampını Ziyaret Etti - Son Dakika
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