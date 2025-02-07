Başkanın oğlunu oynatmayan antrenör kovuldu - Son Dakika
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Spor

Başkanın oğlunu oynatmayan antrenör kovuldu

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İtalya Serie C ekiplerinden Ternana, teknik direktör Ignazio Abate ile yollarını ayırdı. Abate'nin görevine son verilmesinin sebebi, kulüp başkanı Stefano D'Alessandro'nun oğlu Mattia D'Alessandro'yu yeterince oynatmaması olduğu iddia ediliyor.

07.02.2025 11:40  Güncelleme: 11:50
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İtalya Serie C ekiplerinden Ternana, teknik direktör Ignazio Abate ile yollarını ayırdı. Takımı liderin sadece 3 puan gerisinde tutmasına rağmen Abate'nin görevine son verilmesi merak konusu oldu.

BAŞKANIN OĞLUNA FORMA VERMEDİĞİ İÇİN Mİ KOVULDU?

İtalyan basınından öne çıkan haberlere göre; Abate'nin görevden alınmasının perde arkasında, kulüp başkanı Stefano D'Alessandro'nun oğlu Mattia D'Alessandro'yu yeterince oynatmaması olduğu iddia ediliyor.

TERNANA'DA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Bu durum, Ternana'nın liderlik yarışında güçlü bir konumda olmasına rağmen, teknik direktör değişikliği ile istikrarını riske atmış olabileceği düşüncelerini gündeme getiriyor.

Başkanın oğlunu oynatmayan antrenör kovuldu

İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkanın oğlunu oynatmayan antrenör kovuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ayhan Murat:
    sadece Türkiye’de olmuyormuş 22 0 Yanıtla
  • Osman Zyrk:
    siz gelin Bir de bizim liglerimizi görün facia düzenli aidat almayan ya da menajeri sağlam olmayan gariban kimsesiz ne kadar yetenekli olursa olsun hiçbir çocuğu Akademi liglerinde oynayamaz 15 0 Yanıtla
  • Serkan Polat:
    lan malll patronun oglu isten kovulurmu sen ne bicim ceo sun,adami niye oynatmiyon 1 9 Yanıtla
  • barış özcan:
    Adam o kadar para vermiş, oynat işte. 1 7 Yanıtla
  • fatih mustafa türksoy:
    bizde dört gözle bu önemli haberi yapmanızı bekliyorduk 1 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    vah Vahh 3 0 Yanıtla
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