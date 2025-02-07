İtalya Serie C ekiplerinden Ternana, teknik direktör Ignazio Abate ile yollarını ayırdı. Takımı liderin sadece 3 puan gerisinde tutmasına rağmen Abate'nin görevine son verilmesi merak konusu oldu.
İtalyan basınından öne çıkan haberlere göre; Abate'nin görevden alınmasının perde arkasında, kulüp başkanı Stefano D'Alessandro'nun oğlu Mattia D'Alessandro'yu yeterince oynatmaması olduğu iddia ediliyor.
Bu durum, Ternana'nın liderlik yarışında güçlü bir konumda olmasına rağmen, teknik direktör değişikliği ile istikrarını riske atmış olabileceği düşüncelerini gündeme getiriyor.
Son Dakika › Spor › Başkanın oğlunu oynatmayan antrenör kovuldu - Son Dakika
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