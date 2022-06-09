"Başkent Kültür Yolu Koşusu" 12 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek - Son Dakika
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"Başkent Kültür Yolu Koşusu" 12 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek

09.06.2022 10:31
"Başkent Kültür Yolu Koşusu" 12 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek

"Başkent Kültür Yolu Koşusu" 12 Haziran'da Ankara'da yapılacak.

"Başkent Kültür Yolu Koşusu" 12 Haziran'da Ankara'da yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen ödüllü organizasyon, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nden başlayacak.

Beş kilometre uzunluğundaki parkur CSO Ada Ankara'da sona erecek.

Bin kişiyle sınırlı olan koşuda, birinciye 7 bin 500, ikinciye 5 bin, üçüncüye 2 bin 500 lira para ödülü verilecek.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Atletizm, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Başkent Kültür Yolu Koşusu' 12 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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