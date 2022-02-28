Başkent takımları Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasını kayıpsız geçti - Son Dakika
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Başkent takımları Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasını kayıpsız geçti

28.02.2022 11:10
Başkent takımları Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasını kayıpsız geçti

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Ankara Keçiörengücü, rakiplerini yenerek 27. haftayı kayıpsız geçti.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Ankara Keçiörengücü, rakiplerini yenerek 27. haftayı kayıpsız geçti.

Ligin şampiyonluk adaylarından MKE Ankaragücü, deplasmanda karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendi. Puanını 55 çıkaran sarı-lacivertliler, en yakın takipçisi Bereket Sigorta Ümraniyespor ile arasındaki 3 puanlık farkı korudu. MKE Ankaragücü, üçüncü sıradaki Royal Hastanesi Bandırmaspor ile puan farkını 9'a çıkardı.

Bir diğer başkent temsilcisi Gençlerbirliği ise sahasında karşılaştığı ligin son sırasındaki Balıkesirspor'u 2-0 yenerek puanını 33 çıkardı ve 12. sıraya yerleşti.

Ankara Keçiörengücü ise sahasında Tuzlaspor ile karşılaştı. Rakibini 1-0 yenerek puanını 34 yapan Ankara Keçiörengücü, 11. sırada kendine yer buldu.

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MKE Ankaragücü, KEÇİÖRENGÜCÜ, Spor Toto, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Başkent takımları Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasını kayıpsız geçti - Son Dakika
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